28 de abril de 2026
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San Rafael

San Rafael será sede del primer Congreso de Abordaje Multidisciplinario del Paciente Crítico

Ante Aconcagua Radio, uno de los organizadores adelantó los detalles del histórico congreso que se realizará en la ciudad de San Rafael y los avances significativos que cambiarán el trabajo médico.

San Rafael será sede del primer Congreso de Abordaje Multidisciplinario del Paciente Crítico
  • San Rafael será sede del primer Congreso de Abordaje Multidisciplinario del Paciente Crítico
    • Foto: gentileza
     Por Luis Calizaya

    Del 4 al 6 de junio, la ciudad de San Rafael será sede del primer Congreso de Abordaje Multidisciplinario del Paciente Crítico, un encuentro que busca poner en el centro la atención integral de los casos más complejos. Con especialistas de todo el país, la propuesta apunta a actualizar conocimientos y fortalecer el trabajo médico en equipo en escenarios donde cada decisión puede ser determinante.

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    El doctor Fernando Ariel Sosa, coordinador de Terapia Intensiva del Hospital Alemán, explicó en Aconcagua Radio que el eje del congreso, que tendrá lugar en el Hotel Tower, será el abordaje integral de pacientes en estado crítico, aquellos que requieren atención en unidades de terapia intensiva, coronaria o de emergencia.

    II Congreso de Ultrasonografía - San Rafael
    Habrán 50 conferencias y asistirán más de 250 profesionales de todo el país.

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    En ese contexto, destacó la importancia del trabajo interdisciplinario: “Estos pacientes necesitan la intervención de múltiples especialidades, desde clínicos e intensivistas hasta cirujanos, neurólogos y radiólogos ”. Además, remarcó que el objetivo central será analizar casos clínicos reales para debatir cómo cada área aporta a la recuperación del paciente.

    Uno de los puntos clave será la actualización en ultrasonografía a pie de cama, una herramienta que dejó de ser exclusiva del diagnóstico por imágenes para convertirse en un pilar del examen físico en áreas críticas. Según Sosa, esta técnica permite obtener respuestas rápidas sobre el estado del corazón, pulmones o abdomen, y facilita tanto el diagnóstico como la toma de decisiones terapéuticas en situaciones de alta complejidad.

    El congreso también abordará temas como accidente cerebrovascular, patologías cardiológicas agudas, trauma y emergencias. A esto se suma la participación de la industria, que presentará equipamiento de última generación aplicado a distintas áreas de la medicina, desde la terapia intensiva hasta la kinesiología y enfermería. El encuentro está dirigido no solo a médicos, sino también a enfermeros y kinesiólogos, promoviendo una mirada integral del sistema de salud.

    ACV- Ecografía
    El encuentro se desarrollará del 4 al 6 de junio en el Hotel Tower.

    El encuentro se desarrollará del 4 al 6 de junio en el Hotel Tower.

    En cuanto a la tecnología, Sosa destacó que los avances recientes permitieron una mayor accesibilidad. Equipos como los ecógrafos portátiles, antes exclusivos de grandes instituciones, hoy pueden ser utilizados por profesionales en distintos ámbitos, con prestaciones similares a las de equipos tradicionales. Esta portabilidad no solo mejora la capacidad diagnóstica, sino que también optimiza la atención en tiempo real, especialmente en contextos críticos donde la rapidez es clave.

    Escuchá la nota completa en Aconcagua Radio

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