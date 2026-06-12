Ulpiano Suarez apuntó contra Manuel Adorni y criticó a Javier Milei por no echarlo.

La declaración patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , continúa generando repercusiones políticas. Este viernes, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , apuntó contra el funcionario y compartió la postura de la Unión Cívica Radical , que emitió un comunicado donde indicaron que "los hechos son de extrema gravedad".

Adorni presentó su declaración jurada y desató la polémica. Es que admitió tener más de US$ 500.000 sin declarar antes de ingresar a la función pública. “Ahorramos toda la vida y en negro, como lo ha hecho la mayoría de los argentinos”, sostuvo en medio de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

En este contexto, Suarez , que aspira a la gobernación de la provincia de Mendoza, volvió a despegarse de la figura del jefe de Gabinete cuestionado. "La estabilidad macroeconómica no solo se logra con medidas técnicas acertadas , yo he reconocido muchas de ellas, como el control de la inflación o la apertura de Argentina al mundo, sino también con conductas éticas ", afirmó el intendente capitalino.

Suarez respaldó el comunicado de la UCR y explicó que el documento fue impulsado con el acompañamiento de los integrantes de la Mesa Nacional. “Hubo un acompañamiento de todos quienes integran la Mesa. Hay representación de muchas provincias argentinas y también de las provincias que gobierna el radicalismo en nuestro país”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UCRNacional/status/2065219237317103852?s=20&partner=&hide_thread=false Quien le miente al Congreso y a la sociedad no está en condiciones de conducir el Estado. pic.twitter.com/YCydFa5sd1 — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) June 11, 2026

Ulpiano Suarez, contra Manuel Adorni y Javier Milei

El intendente cuestionó las explicaciones brindadas por Adorni respecto de la evolución de su patrimonio. “Tenemos un país con estabilidad macroeconómica y con una inestabilidad en cuanto a confianza, ética y valores. La verdad que esta historia de Adorni está plagada de inconsistencias, contradicciones, idas y vueltas, ocultamiento de información y desmentidas”, señaló.

El radical puso el foco en el crecimiento patrimonial informado por Adorni durante los últimos dos años. “Cuesta entender que un funcionario, y del rango que estamos hablando, haya pasado en 24 meses de un patrimonio declarado de 107 millones a uno de 950 millones de pesos. Él tiene que dar las explicaciones de esto”, declaró este viernes, luego de anunciar la apertura de dos refugios para personas en situación de calle durante el invierno.

A su entender, la polémica desvía la atención de indicadores económicos que podrían ser destacados por el oficialismo. “Hoy deberíamos estar hablando de que la inflación baja, de que el riesgo país está en 450 puntos, lo cual es muy bueno para el país”, sostuvo Suarez, quien consideró que la situación perjudica tanto al Gobierno como al conjunto de la sociedad.

Respecto de la investigación judicial, el jefe comunal reclamó que se avance hasta esclarecer los hechos. “La Justicia tiene que ir a fondo”, afirmó, y agregó que la responsabilidad política también alcanza al entorno presidencial. “Quienes tienen que cuidar al Presidente son sus funcionarios y esto no lo veo por parte de Adorni. También me preocupa que el Presidente, con su proceder, de alguna manera esté avalando o consintiendo esto, que la verdad es inexplicable”, cuestionó.

A su vez, opinó que el Gobierno debería haber tomado una decisión política frente a la situación: “Más allá del trabajo que tiene que hacer la Justicia, hay mucha decisión política acá también, y me preocupa que el Presidente no haya tomado medidas. Si Adorni hubiese sido mi jefe de Gabinete, no estaría”.