11 de junio de 2026
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Manuel Adorni

Manuel Adorni irá al Senado en julio tras la polémica por su declaración jurada y los dólares no declarados

Tras haber presentado su declaración jurada, el Jefe de Gabinete confirmó que en julio presentará el Informe de Gestión ante el Senado. Qué declaró ante la Oficina Anticorrupción.

Manuel Adorni irá al Senado en julio tras la polémica por su declaración jurada y los dólares no declarados

Manuel Adorni irá al Senado en julio tras la polémica por su declaración jurada y los dólares no declarados

Foto: NA

"Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno", informó Adorni a través de la red social X. Este miércoles, el funcionario finalmente presentó su declaración jurada y admitió que tenía más de $500.000 dólares sin declarar antes de ingresar a la función pública.

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El reclamo de Victoria Villarruel sobre la situación financiera de Adorni

Mediante X, la vicepresidenta Victoria Villarruel manifestó su postura frente a la polémica alrededor de Adorni, sus ahorros y propiedades. "El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos una vez al mes, sin embargo Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre de 2025", expresó.

Además, indicó: "Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional".

"Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, afirmó Villarruel al responder a un usuario de X que le preguntara si le creía al jefe de Gabinete. La titular del Senado aclaró que convocará a Labor Parlamentaria para el próximo miércoles para abordar el dilema, junto con otras problemáticas.

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Qué incluyó Manuel Adorni en su declaración jurada

El funcionario nacional presentó finalmente su declaración jurada 2025 y rectificó las correspondientes a 2023 y 2024, lo que amplió el período bajo análisis judicial y modificó de forma significativa su situación patrimonial.

El cambio más relevante surge al comparar los datos previos con los nuevos: de haber declarado $107,9 millones al cierre de 2024, pasó a informar en la nueva presentación bienes por $944,5 millones y deudas por $317,3 millones, lo que arroja un patrimonio neto cercano a los $627 millones.

Entre las principales diferencias aparecen más de u$s500.000 en efectivo, además de depósitos en el exterior, inversiones financieras y activos digitales que no figuraban con ese nivel de detalle. También se incorporaron inmuebles en Buenos Aires y Exaltación de la Cruz, vehículos y tenencias en criptomonedas, mientras que los ingresos no alcanzados por Ganancias y bienes recibidos por herencia o donación vuelven a ocupar un lugar central en la explicación patrimonial.

Declaracion Jurada Manuel Adorni 2026

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