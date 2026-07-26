Visita de Kristalina Georgieva: qué hará la titular del FMI durante su paso por Argentina

La llegada de Kristalina Georgieva a la Argentina marcará uno de los principales acontecimientos económicos y políticos de la semana. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) mantendrá reuniones con Javier Milei este lunes 27 , encabezará actividades institucionales y enviará una señal de respaldo al programa económico del Gobierno.

Aunque el cronograma completo se mantiene bajo estricta reserva por cuestiones de seguridad, trascendió que Georgieva mantendrá reuniones con Milei , el ministro de Economía, Luis Caputo , y otros actores de la vida política argentina. Además, cerca del mediodía del lunes ofrecería una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda . A principios de mes, el titular de Hacienda había confirmado la visita de Georgieva.

Durante la tarde, la titular del FMI encabezará una exposición institucional en el Palacio Libertad , donde disertará ante empresarios, académicos y funcionarios sobre las perspectivas de la economía mundial y las proyecciones del organismo para América Latina .

La vocera del FMI , Julie Kozack , había anticipado desde Washington que el objetivo del viaje es profundizar el diálogo con distintos sectores de la sociedad y del ámbito productivo para analizar la situación económica del país. Sin embargo, distintas fuentes coinciden en que la visita tiene un marcado contenido político y que la revisión del acuerdo vigente con la Argentina quedará, en esta oportunidad, en manos de los equipos técnicos del organismo.

Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, @KGeorgieva , quien visitará nuestro país invitada por el presidente @JMilei . Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este…

En ese contexto, se espera que Kristalina Georgieva vuelva a expresar públicamente su apoyo al programa económico impulsado por el Gobierno nacional, tal como lo hizo en anteriores declaraciones. También se interpreta que su presencia busca enviar una señal de confianza a los mercados internacionales, en un escenario donde persisten dudas sobre la evolución de la economía y la capacidad del país para afrontar sus compromisos financieros.

Por otro lado, Georgieva completará su visita con un viaje a Neuquén el día martes, donde recorrerá Loma Campana, en Vaca Muerta y mantendrá un encuentro con el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Los antecedentes de las visitas de las máximas autoridades del FMI a la Argentina

La última vez que un director gerente del FMI visitó la Argentina fue en 2018, cuando Christine Lagarde participó de las reuniones de ministros de Finanzas del G20 y, meses después, regresó para la cumbre de líderes, ocasión en la que mantuvo encuentros bilaterales con el entonces presidente Mauricio Macri.

En el caso de Kristalina Georgieva, su reunión más reciente con Javier Milei se produjo durante la Asamblea General de la ONU, en septiembre del año pasado, mientras que con Luis Caputo mantuvo conversaciones en abril, durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial. Su regreso a la Argentina representa uno de los gestos políticos más relevantes del organismo hacia la actual administración y llega en un momento en que el Gobierno busca consolidar la confianza interna y externa sobre el rumbo económico del país.