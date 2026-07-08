Luis Caputo confirmó la visita de la titular del FMI a la Argentina: cuándo será Oficina del Presidente

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Por Soledad Maturano







El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció a través de su cuenta de X que Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), visitará la Argentina a fines de julio. Según indicó, llegará al país "invitada por el presidente Javier Milei".

El anuncio se produjo pocos días después de la conferencia de prensa en la que el equipo económico presentó el plan para los 18 meses restantes de gestión de La Libertad Avanza. Allí el Gobierno nacional volvió a mencionar al FMI como un actor clave para obtener financiamiento, junto con el avance de privatizaciones.

Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, @KGeorgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente @JMilei.



Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 8, 2026 Caputo destacó el respaldo del Fondo al programa económico En su publicación, el ministro aseguró que la visita se enmarca en "la excelente relación y el diálogo constructivo de este Gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso".

Además, sostuvo que el encuentro con Georgieva permitirá profundizar el trabajo conjunto y "el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico".