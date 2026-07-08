8 de julio de 2026
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Luis Caputo

Luis Caputo confirmó la visita de la titular del FMI a la Argentina: cuándo será

Luis Caputo confirmó que Kristalina Georgieva visitará la Argentina. La llegada se da tras el anuncio del plan oficial para afrontar la deuda hasta 2027.

Luis Caputo confirmó la visita de la titular del FMI a la Argentina: cuándo será

Luis Caputo confirmó la visita de la titular del FMI a la Argentina: cuándo será

Oficina del Presidente
 Por Soledad Maturano

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció a través de su cuenta de X que Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), visitará la Argentina a fines de julio. Según indicó, llegará al país "invitada por el presidente Javier Milei".

Caputo destacó el respaldo del Fondo al programa económico

En su publicación, el ministro aseguró que la visita se enmarca en "la excelente relación y el diálogo constructivo de este Gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso".

Además, sostuvo que el encuentro con Georgieva permitirá profundizar el trabajo conjunto y "el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico".

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