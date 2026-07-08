Luis Caputo confirmó la visita de la titular del FMI a la Argentina: cuándo será

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció a través de su cuenta de X que Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), visitará la Argentina a fines de julio. Según indicó, llegará al país "invitada por el presidente Javier Milei".
Caputo destacó el respaldo del Fondo al programa económico
En su publicación, el ministro aseguró que la visita se enmarca en "la excelente relación y el diálogo constructivo de este Gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso".
Además, sostuvo que el encuentro con Georgieva permitirá profundizar el trabajo conjunto y "el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico".