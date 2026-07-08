8 de julio de 2026
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Petróleo

El petróleo alcanza su valor más alto en dos semanas por la tensión entre EEUU e Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a escalar. El petróleo subió y las principales bolsas del mundo operan con fuertes caídas.

El petróleo alcanza su valor más alto en dos semanas por la tensión entre EEUU e Irán

El petróleo alcanza su valor más alto en dos semanas por la tensión entre EEUU e Irán

Por Sitio Andino Economía

Los mercados internacionales atraviesan una jornada marcada por la incertidumbre. El precio del petróleo registró este miércoles una fuerte suba y alcanzó su nivel más alto en dos semanas, mientras que las principales bolsas del mundo operan con pérdidas luego de que recrudeciera el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El detonante fueron las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que el memorándum de entendimiento que buscaba poner fin al conflicto con Irán "ha terminado". Sus dichos alimentaron el temor a nuevas interrupciones en el suministro de crudo desde Medio Oriente, una región clave para el mercado energético mundial.

Sube casi 6% el petróleo.

Sube casi 6% el petróleo.

El petróleo Brent supera los US$78

La reacción del mercado fue inmediata. El Brent, referencia para Argentina, sube 5,6% y cotiza en US$78,32 por barril, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos, avanza 5,3% hasta los US$74,70.

La escalada se suma al incremento cercano al 3% que ambos contratos habían registrado el martes, luego de que Estados Unidos revocara la licencia que permitía la comercialización de petróleo iraní.

Según informó Ámbito Financiero, Trump realizó estas declaraciones antes de participar en una cumbre de la OTAN y, además de dar por terminado el acuerdo provisorio con Irán, aseguró que no tiene intención de restablecer relaciones con Teherán.

La tensión también aumentó luego de que Estados Unidos lanzara una nueva serie de ataques contra objetivos iraníes, en respuesta a ofensivas atribuidas a Irán contra buques mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz. Posteriormente, la Guardia Revolucionaria iraní informó ataques contra instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait.

Las bolsas del mundo operan en baja y Wall Street anticipa pérdidas

El recrudecimiento del conflicto también impactó de lleno en los mercados financieros. En Europa, el índice EuroStoxx 50 retrocede 1,85%, mientras que el DAX alemán pierde 2,18%, el CAC francés cae 2% y el FTSE británico baja 1,3%.

Las bolsas del mundo operan en baja.

Las bolsas del mundo operan en baja.

En Asia, la tendencia también fue negativa. El Nikkei de Tokio cedió 2,1%, la bolsa de Shanghái cayó 0,5% y el índice Kospi de Corea del Sur registró una de las mayores bajas de la jornada, con un desplome de 5,4%.

En Estados Unidos, los contratos previos a la apertura también reflejan el nerviosismo de los inversores. El S&P 500 pierde 0,87% en el premarket, el Nasdaq retrocede 1,33% y el Dow Jones baja 1,07%.

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