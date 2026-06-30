Mendoza busca evaluar el potencial del petróleo no convencional de la Cuenca Cuyana para atraer inversiones

La Provincia lanzó un concurso público para estudiar la Formación Cacheuta, la principal roca generadora de petróleo de la cuenca.

La provincia de Mendoza da un nuevo paso en su estrategia para potenciar el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales. A través de la Secretaría de Energía y Minería, el Gobierno provincial lanzó un concurso público destinado a realizar un estudio integral sobre la Formación Cacheuta , considerada la principal roca generadora de petróleo de la Cuenca Cuyana y una de las apuestas para expandir la actividad shale fuera de la Cuenca Neuquina.

La convocatoria está dirigida a empresas y profesionales especializados en exploración de hidrocarburos —geólogos, geofísicos, geoquímicos e ingenieros en petróleo— que deberán determinar si esa formación reúne las condiciones necesarias para convertirse en un nuevo desarrollo de shale oil y shale gas .

Las ofertas se abrirán el 14 de julio , y el objetivo es contar con información técnica de alta calidad que permita disminuir la incertidumbre geológica antes de avanzar con futuras campañas exploratorias.

El concurso no implica el inicio de perforaciones ni la adjudicación de nuevas áreas petroleras. Se trata de una etapa previa, considerada clave en la industria hidrocarburífera.

El trabajo consistirá en integrar toda la información geológica disponible de la Cuenca Cuyana para determinar el potencial no convencional de la Formación Cacheuta.

Entre otros aspectos, el estudio deberá analizar:

el marco estructural de la formación;

la calidad de la roca generadora;

su madurez térmica;

las propiedades petrofísicas;

la geoquímica del sistema petrolero;

y una estimación de los recursos originalmente presentes (OOIP, por sus siglas en inglés).

Como resultado, el adjudicatario deberá elaborar un ranking de las zonas con mayor potencial y proponer futuras campañas exploratorias.

La iniciativa busca transformar décadas de información geológica e histórica en una herramienta que permita atraer inversiones al upstream mendocino.

¿Por qué la Formación Cacheuta?

La elección no es casual. La Formación Cacheuta es considerada la principal roca madre de la Cuenca Cuyana. Es decir, es la unidad geológica donde se generó la mayor parte del petróleo que hoy producen los yacimientos convencionales de esa cuenca.

De acuerdo con los antecedentes técnicos del Gobierno provincial, cerca del 95% del petróleo extraído históricamente en la Cuenca Cuyana tiene origen en esta formación, lo que la convierte en el principal objetivo para evaluar un eventual desarrollo no convencional.

En la industria petrolera, una roca que fue capaz de generar grandes volúmenes de hidrocarburos puede, bajo determinadas condiciones de presión, espesor, contenido orgánico y madurez térmica, convertirse también en un reservorio explotable mediante técnicas de fractura hidráulica, tal como ocurrió con la Formación Vaca Muerta en la Cuenca Neuquina.

La diferencia es que, en el caso mendocino, aún resta confirmar si esas condiciones se cumplen de manera suficiente para justificar un desarrollo comercial.

Una cuenca madura que busca una segunda oportunidad

La Cuenca Cuyana es una de las más antiguas del país. Se extiende sobre aproximadamente 66.300 kilómetros cuadrados, posee 35 áreas hidrocarburíferas delimitadas —12 concesionadas y 23 libres— y acumula más de 3.100 pozos perforados durante décadas de actividad petrolera.

formacion cacehuta

Ese volumen de información constituye una ventaja para los estudios que ahora impulsa la Provincia.

Si bien se trata de una cuenca considerada madura desde el punto de vista convencional, los avances tecnológicos registrados durante los últimos años permitieron descubrir nuevos yacimientos que renovaron el interés exploratorio.

Ahora, Mendoza busca determinar si ese mismo conocimiento puede abrir una nueva etapa vinculada al desarrollo del shale.

El antecedente de Vaca Muerta

El estudio forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno provincial para diversificar el desarrollo hidrocarburífero.

Mientras la Cuenca Neuquina concentra actualmente las inversiones por la explotación de Vaca Muerta en el sur mendocino, la Provincia intenta conocer si la Cuenca Cuyana también puede ofrecer oportunidades dentro del segmento no convencional.

Si los resultados son favorables, Mendoza dispondrá por primera vez de una caracterización integral del potencial shale de la Formación Cacheuta, una información considerada estratégica para futuras licitaciones, asociaciones con empresas y proyectos exploratorios.

En definitiva, el concurso representa un paso previo pero fundamental: generar evidencia científica y técnica que permita reducir el riesgo para los inversores y definir si la Cuenca Cuyana puede convertirse en la próxima apuesta del desarrollo energético provincial.