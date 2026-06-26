Vaca Muerta da otro paso histórico: aprueban el RIGI para el gasoducto que permitirá exportar GNL

El Gobierno nacional aprobó el ingreso al RIGI del Gasoducto San Matías, una obra de US$ 1.300 millones que unirá la cuenca neuquina con la costa de Río Negro

El desarrollo exportador de Vaca Muerta dio un nuevo paso con la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el Gasoducto San Matías , una obra considerada estratégica para concretar las exportaciones de gas natural licuado (GNL) desde la Argentina.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 873/2026 , publicada este jueves en el Boletín Oficial. El proyecto contempla una inversión cercana a US$ 1.300 millones y permitirá transportar el gas producido en la cuenca neuquina hasta el Golfo San Matías , en Río Negro, donde se instalarán las unidades de licuefacción para exportarlo a mercados internacionales.

La iniciativa estará a cargo de San Matías Pipeline , la empresa creada para desarrollar el ducto que abastecerá el proyecto Argentina LNG , impulsado por Southern Energy , el consorcio integrado por YPF, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

El gasoducto tendrá una extensión cercana a los 480 kilómetros y una capacidad de transporte estimada en 27 millones de metros cúbicos diarios , volumen que será destinado exclusivamente a la producción de GNL para exportación.

gasoducto san miguel La infraestructura es considerada estratégica para transformar a Argentina en un exportador de GNL y potenciar el desarrollo de Vaca Muerta.

La obra comenzará en los próximos días

Según el cronograma aprobado, el inicio de la construcción está previsto para el 30 de junio de 2026, mientras que la entrada en operación fue proyectada para el 1 de mayo de 2028. Además, el plazo para completar la inversión comprometida vencerá el 31 de mayo de 2027.

La aprobación del RIGI garantiza al proyecto beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de un marco de estabilidad jurídica que busca facilitar inversiones de gran escala.

Un paso decisivo para convertir a Vaca Muerta en exportador mundial

El Gasoducto San Matías es considerado una de las piezas centrales para transformar a Vaca Muerta en un polo exportador de gas natural licuado.

Hasta ahora, gran parte de la producción de gas no convencional estaba orientada al abastecimiento del mercado interno y de países vecinos. Con este proyecto, Argentina busca ingresar al mercado global de GNL, uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del comercio internacional de energía.

La infraestructura permitirá conectar directamente la producción neuquina con la costa atlántica rionegrina, donde el gas será procesado y cargado en buques para su exportación, generando una nueva fuente de divisas para el país.

Para la industria energética, la aprobación del RIGI representa uno de los hitos más importantes del año, ya que destraba una inversión considerada indispensable para que el desarrollo de Vaca Muerta dé el salto desde el mercado doméstico hacia la exportación a gran escala.