25 de junio de 2026
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Paradero

Encontraron en Santa Rosa al joven que había desaparecido en San Martín

Ezequiel Garay, de 30 años, fue localizado en Santa Rosa tras varios días sin contacto. Estaba desorientado y fue reconocido por un comerciante.

Ezequiel Garay apareció con vida y en buen estado de salud.

Ezequiel Garay apareció con vida y en buen estado de salud.

Según confirmaron sus familiares, el hombre apareció en el departamento de Santa Rosa, donde fue reconocido por un comerciante tras la difusión del caso. De acuerdo a esa información, se encontraba desorientado al momento del hallazgo, aunque se encuentra en buen estado de salud.

Ezequiel Garay con vida

Dónde encontraron a Ezequiel Garay, el joven que había desaparecido en San Martín

Desde la familia detallaron que recibieron un aviso sobre la presencia de un joven con características similares en Santa Rosa, lo que permitió dar con su paradero.

Un kioquero lo identificó por la difusión de su imagen y dio aviso a los números de contacto brindados.

Tras ese aviso, se confirmó que se trataba de Ezequiel, quien se encuentra en buen estado general, llevando alivio a sus seres queridos luego de días de intensa incertidumbre.

La desaparición que generó preocupación

El caso había generado gran preocupación en las últimas horas, ya que Ezequiel había sido visto por última vez el martes por la mañana, cuando salió de su casa rumbo a San Martín.

Según la reconstrucción, ingresó a un banco cerca de las 9 y desde ese momento se perdió todo tipo de contacto con su familia, lo que derivó en la denuncia de paradero y un operativo de búsqueda.

Sus allegados habían remarcado que la falta de comunicación era completamente inusual en él, ya que solía mantener contacto permanente e informar sus movimientos.

Durante la búsqueda, la Policía de Mendoza desplegó tareas para intentar localizarlo, mientras la fiscal Claudia Ríos coordinaba distintas medidas.

En paralelo, habían circulado versiones falsas sobre su aparición en hospitales, lo que fue desmentido por la propia familia, que seguía sin tener novedades concretas hasta este jueves.

Finalmente, el hallazgo en Santa Rosa puso fin a la incertidumbre y llevó tranquilidad a su entorno, luego de varios días de angustia y difusión del caso en toda la provincia.

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