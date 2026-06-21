Vaca Muerta, minería y el espejismo del empleo masivo del Gobierno

El IERAL advierte que ni la míneria ni Vaca Muerta generan el fenomeno de empleo que supone el Gobeirno

Las inversiones proyectadas en Vaca Muerta , la minería metalífera del norte y Cuyo y la transición energética configuran uno de los ciclos de expansión más significativos de la economía argentina en décadas. Sin embargo, la hipótesis de que ese dinamismo resolverá el problema ocupacional del país, en particular, el que generan el estancamiento industrial y la crisis del empleo metropolitano , no resiste un análisis riguroso.

Así lo señala el último paper sobre empleo del IERAL de la Fundación Mediterránea , firmado por el economista mendocino Jorge Day .

El trabajo serio de la Mediterránea llega apenas horas después de las fantasías planteadas por el ministro Federico Sturzenegger , que imaginó millones de trabajadores y sus familias mudándose a la Patagonia y la Cordillera en los próximos años.

Los datos disponibles indican que el impacto laboral será relevante para las provincias receptoras, pero modesto en términos nacionales, y que la migración hacia el Interior seguirá pautas selectivas antes que masivas, destaca el trabajo.

La economía argentina atraviesa una fractura estructural cada vez más visible. De un lado, sectores que operan por debajo de su capacidad histórica: buena parte de la industria sustitutiva de importaciones, concentrada en las grandes aglomeraciones urbanas y, de manera particular, en el conurbano bonaerense. Del otro, un conjunto de actividades con fuertes inversiones anunciadas o en ejecución, hidrocarburos no convencionales, minería a gran escala, generación de energía y complejos exportadores regionales, que se localizan, por definición, donde están los recursos naturales: Neuquén, San Juan, Catamarca, Salta, Santa Cruz y otras jurisdicciones del Interior.

El paper destaca que esa asimetría plantea dos preguntas centrales. Primero, cuánto empleo podrán generar efectivamente esos sectores. Segundo, en qué medida los trabajadores desplazados o subocupados en las grandes ciudades estarán dispuestos a radicarse en esas provincias.

Mucho capital, poco trabajo

Los sectores que lideran la expansión del Interior, minería, petróleo, gas y energía, comparten una característica definitoria: son intensivos en capital, no en trabajo. Demandan inversiones extraordinarias, pero la generación de empleo directo no guarda proporción con el volumen de recursos involucrados.

Los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), junto con otras iniciativas en curso, comprometen más de 22.000 millones de dólares y, según estimaciones disponibles, crearían cerca de 50.000 empleos directos. Aplicando los multiplicadores utilizados habitualmente, tres empleos indirectos por cada directo, según la metodología CAEM, o hasta cinco en estimaciones más optimistas, el impacto total podría ubicarse entre 200.000 y 300.000 puestos. Esa cifra equivale a aproximadamente el 5% del empleo formal registrado o al 1,4% del empleo total del país.

Para las provincias beneficiarias, la transformación puede ser sustantiva. Para el mercado laboral nacional, en cambio, el fenómeno es relevante pero insuficiente para operar como válvula de alivio de las tensiones que generan las economías metropolitanas.

image Un trabajo de la Fundación Mediterránea advierte que ni la minería, ni Vaca Muerta, generaran el boom de empleo y mudanzas que imagina el Gobierno

Neuquén y la experiencia chilena

El caso de Neuquén ilustra la dinámica con precisión. Desde el inicio de la explotación no convencional en Vaca Muerta, el empleo privado registrado provincial creció un 40% en una década, un desempeño extraordinario en términos relativos. Pero en términos absolutos, ese crecimiento representó aproximadamente 40.000 puestos de trabajo, un número que difícilmente modifica los grandes agregados del mercado laboral argentino.

La Mediterránea trae como ejemplo la experiencia de Chile, que confirma la misma lógica. La minería es el eje de las exportaciones chilenas, su principal fuente de divisas y un motor decisivo de inversión. Aun así, el empleo minero directo representa una fracción reducida del total de ocupados del país. La centralidad sectorial de la minería en la economía chilena no se traduce en un peso proporcional sobre el mercado de trabajo.

La movilidad laboral y sus restricciones

La segunda cuestión es la disposición real de los trabajadores a trasladarse. Migrar implica costos económicos, vivienda, traslado y ruptura de redes de empleo secundario, pero también costos sociales y familiares de difícil cuantificación. Esos factores tienden a concentrar la movilidad en perfiles específicos: trabajadores jóvenes, técnicos calificados y profesionales con experiencia directamente aplicable a los proyectos.

Existe además una tendencia estructural que opera en sentido contrario a la migración hacia zonas periféricas. A escala global, la población y la actividad económica tienden a concentrarse en las grandes ciudades, donde la densidad de mercados, la disponibilidad de servicios especializados y la existencia de redes profesionales generan ventajas de escala difíciles de replicar. La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense conservan esas ventajas, aun cuando algunos de sus sectores industriales tradicionales pierdan dinamismo.

La experiencia internacional sugiere además que la expansión minera y energética no siempre implica radicaciones definitivas. Durante el boom minero australiano, una proporción significativa de la demanda laboral en zonas remotas se cubrió mediante sistemas de rotación: trabajadores que permanecían en el yacimiento durante turnos de varios días o semanas y regresaban luego a su lugar de residencia habitual. Chile ofrece un antecedente análogo: en Antofagasta, núcleo de la minería cuprífera, una parte importante de la fuerza laboral proviene de otras regiones del país y opera bajo ese mismo esquema de rotación.

Para Argentina, esa lección tiene implicancias directas. Aun si las provincias del Interior generan mayor demanda de trabajo, una parte sustancial podría cubrirse con migración temporaria o con sistemas de turnos, sin que ello se traduzca necesariamente en un incremento proporcional de la población residente.

Brechas de salario y reordenamiento productivo

Una consecuencia probable de esta dinámica, inversión sostenida con movilidad laboral acotada, es la ampliación de las brechas salariales entre regiones. Si la oferta de trabajo no acompaña el ritmo de la inversión, las provincias dinámicas enfrentarán escasez relativa de trabajadores, lo que presionará al alza sobre las remuneraciones. Algo de eso es ya verificable: las provincias patagónicas con fuerte peso petrolero aparecen entre las de mayores salarios privados del país, con diferencias apreciables respecto de varias jurisdicciones del norte y del Interior tradicional. Esa brecha podría, a su vez, estimular gradualmente una mayor migración.

Para el IERAL, el Interior dinámico tiene capacidad para transformar economías provinciales, generar divisas, atraer inversión extranjera y consolidar complejos exportadores de escala internacional. Pero difícilmente pueda operar como mecanismo de absorción inmediata del empleo que no genera el resto del aparato productivo. Para que el impulso se traduzca en desarrollo regional genuino y no en enclaves de alta productividad con escasa irradiación local, será necesario que las inversiones en sectores intensivos en capital se articulen con el crecimiento de actividades con mayor densidad ocupacional. Esa articulación, más que los proyectos en sí mismos, determinará la diferencia entre una transformación productiva acotada y un verdadero reordenamiento del mapa económico y laboral argentino, concluye el informe.