Minería: Mendoza se suma al Proyecto MINJUST de la Unión Europea para fortalecer proveedores

El Clúster de Proveedores Mineros y Energéticos de Cuyo avanzará en una alianza estratégica con el Proyecto MINJUST, una iniciativa internacional cofinanciada por la Unión Europea y el Gobierno de Alemania que busca impulsar el desarrollo de proveedores, la formación de capital humano y la sostenibilidad de la minería en América Latina .

Como resultado de una reunión de trabajo entre representantes del Clúster, la Cámara Chileno-Alemana de Industria y Comercio (AHK Chile) , la Cámara Argentino-Alemana de Industria y Comercio (AHK Argentina) , el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y otras instituciones vinculadas al desarrollo productivo, las partes acordaron avanzar en la firma de un Memorándum de Entendimiento para incorporar al Clúster como aliado estratégico del programa en Mendoza.

MINJUST forma parte de la estrategia Global Gateway de la Unión Europea y es financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) . La implementación está a cargo de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) .

El programa se desarrolla en Argentina, Chile, Brasil y Perú, con el objetivo de fortalecer las cadenas de valor de minerales críticos para la transición energética , entre ellos el cobre, el litio, el cobalto y las tierras raras .

La iniciativa promueve un modelo de minería sostenible que incorpora criterios ambientales, sociales y económicos desde las etapas iniciales de los proyectos. Entre sus principales ejes se destacan el desarrollo de proveedores locales, la mejora de la logística minera, la capacitación técnica, el fortalecimiento del capital humano, la sostenibilidad, los derechos humanos y la igualdad de género.

Formación y perfiles estratégicos

Uno de los pilares del programa es la formación profesional para responder a las necesidades de la industria minera. MINJUST contempla el relevamiento de las demandas de capacitación de empresas mineras y proveedoras, el desarrollo de programas formativos, la certificación de instructores especializados y la implementación de experiencias piloto de cooperación entre los países participantes.

Durante la presentación también se dieron a conocer los diez perfiles ocupacionales priorizados por el proyecto, entre los que sobresalen especialistas en monitoreo ambiental, gestión hídrica, automatización y transformación digital, confiabilidad operacional, analítica de datos, seguridad de procesos, desempeño social, logística minera, desarrollo de proveedores locales y gestión del conocimiento.

El programa se desarrolla en Argentina, Chile, Brasil y Perú, para fortalecer las cadenas de valor de minerales críticos. Gentileza

Mendoza busca potenciar su industria proveedora

El presidente del Clúster de Proveedores Mineros y Energéticos de Cuyo, Marcos Calvente, destacó que la iniciativa representa una oportunidad para potenciar el entramado industrial que Mendoza desarrolló durante décadas en sectores como el petróleo, la energía, la metalmecánica y los servicios.

"Este equipo de la Cámara Chileno-Alemana nos presentó las características del Proyecto MINJUST, que busca darle sostenibilidad técnica, económica y social a una actividad tan importante como la minería. El programa tiene alcance en cuatro países de Latinoamérica y trabaja sobre distintos sectores de la actividad minera, desarrollando perfiles estratégicos que fortalezcan la cadena de valor de la minería y, especialmente, el desarrollo de proveedores locales", señaló.

Calvente remarcó que uno de los principales objetivos es que el crecimiento de la minería se traduzca en empleo y desarrollo para las economías regionales. "Lo que buscan es desarrollar perfiles y capacidades mirando aguas abajo del proyecto minero, fortaleciendo toda la cadena de valor. Eso significa más trabajo para nuestra gente, empleo de calidad y mayores oportunidades para las empresas locales. Cuando la minería se abastece de proveedores y mano de obra de la región, el impacto positivo sobre la economía provincial es mucho mayor", afirmó.

Tras el encuentro, las instituciones acordaron avanzar en la firma de un Memorándum de Entendimiento que permitirá al Clúster integrarse formalmente al Proyecto MINJUST como socio estratégico en Mendoza.

"Por eso esta reunión resultó tan importante para el Clúster. Acordamos avanzar en una vinculación institucional y firmar un Memorándum de Entendimiento para que el Clúster de Proveedores Mineros y Energéticos de Cuyo forme parte de este programa internacional. Es una gran oportunidad para seguir fortaleciendo a nuestras empresas, desarrollar proveedores locales y generar más empleo de calidad para Mendoza", expresó Calvente.

La incorporación del Clúster permitirá coordinar acciones con organismos internacionales, participar en el diseño de programas de capacitación para empresas proveedoras, identificar perfiles estratégicos para la industria y fortalecer la cadena de valor minera desde Mendoza, consolidando a la provincia como uno de los principales polos de desarrollo de proveedores para la minería y la energía en la región.