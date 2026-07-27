Minería: la canadiense Teck Resources visitó Mendoza con interés en la exploración y producción de cobre

Las autoridades de la empresa canadiense Teck Resources visitaron la provincia para analizar las oportunidades de inversión en minería , el potencial geológico del territorio mendocino y el desarrollo de la explotación de cobre . La compañía se especializa en la producción de este mineral, como también de zinc y otros metales esenciales para la transición energética.

Por parte de Teck Resources estuvieron el gerente de Exploraciones, Andrés Castillo; la responsable de Relaciones Gubernamentales , Giovanna Beratto, y los representantes legales Gastón Vargas y Jorge Vargas. El gobierno busca ampliar el posicionamiento de Mendoza en el mapa minero con proyectos que cumplan con estándares internacionales relacionados con el desarrollo ambiental y social.

Actualmente, la compañía canadiense concentra su actividad en la producción de cobre, zinc y otros metales críticos utilizados en la electrificación, las energías renovables, las redes de transmisión, los vehículos eléctricos y la infraestructura tecnológica.

Los representantes de la empresa destacaron el potencial geológico que observan en Mendoza y manifestaron su interés en avanzar hacia inversiones de gran escala. Además, se analizaron distintas áreas de interés para la exploración y el desarrollo de proyectos mineros.

Recibimos a ejecutivos de Teck Resources, una de las principales compañías mineras del mundo, para avanzar en nuevas oportunidades de inversión en Mendoza. Este encuentro es parte del trabajo que venimos realizando para posicionar a la provincia como un destino confiable para la… pic.twitter.com/ZJdxvjfu04

También compartieron los resultados positivos de su experiencia en San Juan, donde la empresa lleva tres años desarrollando actividades, y expresaron su satisfacción con el trabajo realizado.

En marzo, durante la convención Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2026, realizada en Toronto, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, mantuvo una reunión de trabajo con Sam Roffey, directora de Exploraciones para América de Teck Resources. En ese encuentro analizaron el potencial geológico de Mendoza, el escenario de inversiones y las perspectivas para el desarrollo de proyectos de cobre en la provincia.

La agenda continuó en abril, en el marco de la CESCO Week, realizada en Santiago de Chile, donde el gobernador Alfredo Cornejo mantuvo una reunión de trabajo con directivos de la empresa, entre ellos Stuart McCracken, vicepresidente de Exploración; Sam Roffey, directora de Exploración, y parte de su equipo técnico global.

Teck Resources busca ampliar sus actividades en el país y Mendoza es de interés. Prensa Gobierno de Mendoza

En esa oportunidad, la empresa manifestó su interés en avanzar hacia proyectos concretos en la provincia, dando continuidad al vínculo institucional y técnico que se profundizó con la visita de sus representantes a Mendoza. En el encuentro también se abordaron oportunidades de trabajo conjunto en infraestructura eléctrica y la importancia de fortalecer las conexiones entre Mendoza y el norte provincial.

También se analizó el convenio bilateral de energía entre Argentina y Chile, un tema que forma parte de la agenda de trabajo, aunque su avance depende en buena medida de las definiciones y necesidades de las empresas involucradas. Para culminar, los representantes de Teck Resources fueron invitados a participar de una nueva instancia de trabajo prevista para noviembre.