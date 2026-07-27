27 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Minería

Minería: la canadiense Teck Resources visitó Mendoza con interés en la exploración y producción de cobre

Representantes de Teck Resources visitaron Mendoza para evaluar oportunidades de inversión y analizar el potencial geológico de la provincia.

Minería: la canadiense Teck Resources visitó Mendoza con interés en la exploración y producción de cobre

Minería: la canadiense Teck Resources visitó Mendoza con interés en la exploración y producción de cobre

Por Sitio Andino Energía

Las autoridades de la empresa canadiense Teck Resources visitaron la provincia para analizar las oportunidades de inversión en minería, el potencial geológico del territorio mendocino y el desarrollo de la explotación de cobre. La compañía se especializa en la producción de este mineral, como también de zinc y otros metales esenciales para la transición energética.

Por parte de Teck Resources estuvieron el gerente de Exploraciones, Andrés Castillo; la responsable de Relaciones Gubernamentales, Giovanna Beratto, y los representantes legales Gastón Vargas y Jorge Vargas. El gobierno busca ampliar el posicionamiento de Mendoza en el mapa minero con proyectos que cumplan con estándares internacionales relacionados con el desarrollo ambiental y social.

Actualmente, la compañía canadiense concentra su actividad en la producción de cobre, zinc y otros metales críticos utilizados en la electrificación, las energías renovables, las redes de transmisión, los vehículos eléctricos y la infraestructura tecnológica.

Inversión internacional en la minería mendocina

Los representantes de la empresa destacaron el potencial geológico que observan en Mendoza y manifestaron su interés en avanzar hacia inversiones de gran escala. Además, se analizaron distintas áreas de interés para la exploración y el desarrollo de proyectos mineros.

También compartieron los resultados positivos de su experiencia en San Juan, donde la empresa lleva tres años desarrollando actividades, y expresaron su satisfacción con el trabajo realizado.

En marzo, durante la convención Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2026, realizada en Toronto, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, mantuvo una reunión de trabajo con Sam Roffey, directora de Exploraciones para América de Teck Resources. En ese encuentro analizaron el potencial geológico de Mendoza, el escenario de inversiones y las perspectivas para el desarrollo de proyectos de cobre en la provincia.

La agenda continuó en abril, en el marco de la CESCO Week, realizada en Santiago de Chile, donde el gobernador Alfredo Cornejo mantuvo una reunión de trabajo con directivos de la empresa, entre ellos Stuart McCracken, vicepresidente de Exploración; Sam Roffey, directora de Exploración, y parte de su equipo técnico global.

Teck Resources busca ampliar sus actividades en el país y Mendoza es de interés.

Teck Resources busca ampliar sus actividades en el país y Mendoza es de interés.

En esa oportunidad, la empresa manifestó su interés en avanzar hacia proyectos concretos en la provincia, dando continuidad al vínculo institucional y técnico que se profundizó con la visita de sus representantes a Mendoza. En el encuentro también se abordaron oportunidades de trabajo conjunto en infraestructura eléctrica y la importancia de fortalecer las conexiones entre Mendoza y el norte provincial.

También se analizó el convenio bilateral de energía entre Argentina y Chile, un tema que forma parte de la agenda de trabajo, aunque su avance depende en buena medida de las definiciones y necesidades de las empresas involucradas. Para culminar, los representantes de Teck Resources fueron invitados a participar de una nueva instancia de trabajo prevista para noviembre.

Temas
Seguí leyendo

Uñac en su recorrida por Mendoza mostró el éxito minero de San Juan

La economía se enfría otra vez: industria y comercio profundizan la caída

"Mujeres de Cobre" dio un paso clave hacia su institucionalización como asociación civil

Sergio Uñac explicó en Aconcagua Radio su proyecto para proteger las economías regionales

Impulsa Mendoza busca una empresa para que explore en el proyecto de cobre El Seguro

El RIGI impulsa inversiones, pero el desafío es convertirlas en desarrollo regional

Mendoza presentó el potencial de Malargüe Distrito Minero a la principal empresa minera de la India

Huemul mostró altas concentraciones de uranio, cobre, vanadio y plata en Malargüe

Lee además
La minería y el desarrollo de Vaca Muerta incrementarán la demanda de transporte de cargas en los próximos años. Imagen generada con IA

Los desafíos de infraestructura que plantea el crecimiento de la minería y el petróleo en Mendoza
A dónde están los principales proyectos mineros de Argentina y qué minerales predominan

Cómo se distribuyen los proyectos mineros en el país y qué mineral es el más buscado
LO QUE SE LEE AHORA
Fundación YPF lanzó una nueva edición de EnergIA digital, su programa deformación tecnológica que ofrece cursos gratuitos y 100% online.

Fundación YPF dará cursos gratuitos de programación, datos e inteligencia artificial: cómo anotarse

Las Más Leídas

Albornoz, al momento de su detención cuando caminaba a orillas de la Ruta 94.

Tunuyán: liberaron a un abusador y a las horas volvió a atacar una mujer

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Complicaciones en el Aeropuerto de Mendoza. 

Desvían vuelos que debían aterrizar en Mendoza: el motivo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 26 de julio: números ganadores del sorteo 3394

Resultados del Quini 6 hoy domingo 26 de julio: números ganadores del sorteo 3394

Nieve en Mendoza: cuándo llega la ventana de buen tiempo en alta montaña.

Nieve en Mendoza: cuándo llega la ventana de buen tiempo en alta montaña