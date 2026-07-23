INDEC: la actividad económica registró su cuarta caída mensual de 2026

La actividad económica volvió a retroceder en mayo. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que difunde el INDEC , la medición desestacionalizada marcó una caída de 0,5% frente a abril, el cuarto resultado negativo del año, después de las bajas de enero (0,9%), febrero (2,7%) y abril (1,5%). Marzo, con un salto de 3,5% , sigue siendo hasta ahora la mosca blanca de 2026. En la comparación contra igual mes del año pasado, en cambio, el indicador creció 0,2% , sostenido más por la débil base de 2025 que por un crecimiento genuino.

El acumulado de los primeros cinco meses del año arroja una suba de 1,7% frente a igual período de 2025, aunque la tendencia, mes a mes, es cada vez más moderada. El ministro Luis Caputo eligió forzar otro dato para mostrarse positivo: el componente tendencia ciclo , que mide la dinámica de fondo de la economía, avanzó 0,2% mensual y acumula ya 26 meses consecutivos de expansión , el ciclo más extenso desde 2011.

Ya no sorprenden los ocho de los quince rubros que integran el EMAE que mostraron subas interanuales, con Explotación de minas y canteras al frente ( 15,7% ) y Electricidad, gas y agua en segundo lugar ( 8% ). Agricultura, ganadería, caza y silvicultura , con un alza de 4,6% . Enseñanza , Transporte y comunicaciones , Servicios sociales y de salud , Otras actividades de servicios y Construcción completaron el lote de rubros en verde, aunque con variaciones más modestas.

Del otro lado del mostrador, siete sectores cerraron mayo en rojo. Pesca lideró las caídas con un desplome de 29,3% , seguida por Industria manufacturera (5,6%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (4,3%) , los dos rubros que más pesaron en el resultado negativo por su peso en el empleo y en el consumo interno. También retrocedieron Hoteles y restaurantes , Intermediación financiera , Administración pública y Actividades inmobiliarias y empresariales . Excepto Pesca , que tiene particularidades, el resto de las actividades son una foto perfecta del congelamiento de la economía real .

El comercio entre los rubros más golpeados según los datos del INDEC

Una economía que avanza en K

El dato es la confirmación de una economía que se desarrolla en K (actividades que crecen frente a otras que caen a la vez), que obliga al Gobierno a sostener la baja de la inflación sin agravar el deterioro de la industria y el comercio, dos actividades que concentran buena parte del empleo formal del país.

Brotes verdes, empresitas y plantitas

En medio de ese contraste, el viceministro de Economía, José Luis Daza, hombre de confianza de Luis Caputo desde sus tiempos compartidos en JP Morgan, eligió una imagen que la Argentina ya conoce y que no le trajo suerte a nadie: los "brotes verdes". Daza sostuvo que el equilibrio macroeconómico logrado por el Gobierno está creando las condiciones para que esa mejora empiece a sentirse en el bolsillo de la gente. "Ya está en proceso, ya están los brotes verdes", afirmó, aun sabiendo que la expresión quedó asociada al "segundo semestre" que nunca llegó durante el gobierno de Mauricio Macri.

La otra cara: Vaca Muerta y la metalúrgica

El economista Diego Coatz, de la consultora I+D, puso el dedo en una contradicción del modelo: mientras la producción de Vaca Muerta crece a tasas exponenciales, buena parte de las metalúrgicas que proveían insumos a la industria petrolera atraviesan una caída pronunciada, desplazadas por importaciones directas desde China. El fenómeno no se limita a los hidrocarburos: en Rosario, Pampa Energía anunció el cierre de una planta de caucho sintético que dejará en la calle a más de 130 trabajadores. Esa fábrica abastecía a Fate, una de las principales productoras de neumáticos del país, hoy jaqueada por la apertura importadora que el Gobierno impulsó para bajar los precios internos.

Fernando Marull, analista con una mirada en general favorable al rumbo oficial, resumió el diagnóstico con crudeza: la actividad "le está faltando velocidad". Según su lectura, la economía se mueve con un patrón de "serruchito", sin lograr una tendencia ascendente firme. La demora no es un detalle menor de cara a las elecciones presidenciales de 2027: sin una aceleración clara, las chances de Javier Milei de revalidar su proyecto en las urnas quedan, para buena parte de los analistas financieros, con un final abierto.