23 de julio de 2026
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Provincia de Mendoza

Mendoza apuesta por transformar sus comercios con una nueva plataforma tecnológica: cómo será el cambio

El convenio abre una nueva etapa para los comercios de Mendoza. La propuesta combina tecnología, descuentos y un modelo con impacto solidario.

Mendoza apuesta por transformar sus comercios con una nueva plataforma tecnológica: cómo será el cambio

Mendoza apuesta por transformar sus comercios con una nueva plataforma tecnológica: cómo será el cambio

 Por Soledad Maturano

La plataforma de pagos Pago TIC formalizó su avance en Mendoza con la firma de un convenio junto a la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (CICITYS). El acuerdo busca implementar el sistema en comercios de la provincia y fortalecer las redes de consumo local a través de herramientas tecnológicas, beneficios y descuentos.

El convenio fue firmado por Fabián Barros Requeijo, creador y actual presidente de Pago TIC, y Adrián Alín, presidente de CICITYS. La empresa, nacida en Buenos Aires, cuenta con 13 años de trayectoria y, según explicó su titular, tiene 4 millones de usuarios y trabaja con instituciones, universidades, clubes y empresas.

La propuesta busca fortalecer el comercio local.

La propuesta busca fortalecer el comercio local.

“Estamos dando el paso de fortalecer sistemas económicos locales y dando las herramientas tecnológicas para que CICITYS pueda dar más competitividad a los comercios, más beneficios y, sobre todo, sobre una base solidaria”, explicó Barros Requeijo.

La propuesta busca alcanzar a miles de comercios

En una primera etapa, la iniciativa apunta a incorporar a los comercios de la Ciudad de Mendoza. Alín explicó que la base de datos de comercios y servicios de la Municipalidad alcanza aproximadamente a 8.000 establecimientos, que serán invitados a participar de manera progresiva.

“Nos va a ayudar con la tecnología a mejorar estas redes, esta comunidad, teniendo beneficios mucho más amplios que tienen que ver con tokens, con descuentos y con lo solidario”, señaló el presidente de CICITYS.

El objetivo, sin embargo, excede los límites de la Ciudad. La propuesta contempla avanzar hacia los departamentos del Gran Mendoza y, posteriormente, integrar a otras provincias de la región de Cuyo.

“Es volver a armar un conjunto de asociativismo entendiendo que la colectividad nos va a ayudar a salir de esta situación”, sostuvo Alín.

Implementación progresiva

El proyecto no se limitará a sumar comercios a una nueva billetera virtual. Según explicó Barros Requeijo, la propuesta también contempla un proceso de migración de las páginas web actuales hacia nuevos marketplaces, de manera que los comercios puedan integrarse progresivamente a esta comunidad digital.

La iniciativa busca incorporar tecnología, beneficios y nuevas herramientas para el comercio local.

La iniciativa busca incorporar tecnología, beneficios y nuevas herramientas para el comercio local.

“Es todo un proyecto de migración de las web actuales a las nuevas. Esto no es un proyecto de un día”, explicó el titular de Pago TIC. En ese sentido, señaló que los primeros 150 comercios comenzarán el proceso de adhesión en las próximas semanas.

“Esto es el inicio y yo calculo que vamos a demorar unos dos años en que toda la comunidad de Mendoza esté comprometida con este nuevo modelo”, agregó.

Una plataforma con un componente solidario

Uno de los ejes centrales del proyecto es la posibilidad de vincular el uso de la plataforma con causas solidarias. Barros Requeijo explicó que quienes descarguen la billetera podrán elegir una causa previamente seleccionada y que parte de la facturación de la empresa será destinada a ese fin.

El proyecto prevé sumar comercios y avanzar en la migración hacia nuevos marketplaces.

El proyecto prevé sumar comercios y avanzar en la migración hacia nuevos marketplaces.

Queremos que la solidaridad sea un hecho cotidiano. Y para eso ofrecemos la mitad de nuestra facturación y hasta 5 millones de dólares en el primer año”, afirmó.

De esta manera, la propuesta busca que el uso cotidiano de la plataforma -a través de pagos y consumos- también pueda generar recursos para distintas causas sociales.

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