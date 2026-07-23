23 de julio de 2026
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Provincia de Mendoza

Cuánto cuesta viajar a Mendoza en invierno y cómo quedó frente a otros destinos

Con el inicio del receso escolar en varias provincias, un informe analizó cuánto debe gastar una familia para viajar a Mendoza y otros destinos.

Cuánto cuesta viajar a Mendoza en invierno y cómo quedó frente a otros destinos

Cuánto cuesta viajar a Mendoza en invierno y cómo quedó frente a otros destinos

 Por Soledad Maturano

Chaco, Santiago del Estero y Buenos Aires comenzaron este lunes 20 de julio sus vacaciones de invierno y, con el movimiento turístico que genera el receso escolar, Mendoza recibe visitantes de distintos puntos del país.

Sin embargo, el contexto económico condiciona los planes de descanso. El poder adquisitivo de los argentinos se encuentra debilitado y el costo de viajar representa un esfuerzo cada vez mayor para muchas familias. En este escenario, un informe de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) analizó cuánto cuesta vacacionar durante el invierno de 2026.

Una familia tipo necesita, en promedio, $2.453.293 para pasar sus vacaciones.

Una familia tipo necesita, en promedio, $2.453.293 para pasar sus vacaciones.

De acuerdo con el relevamiento, una familia tipo necesita, en promedio, $2.453.293 para pasar sus vacaciones en un destino del interior del país. El monto equivale aproximadamente a 1,3 salarios promedio.

Según el informe, la relación entre el costo de viajar y los salarios empeoró durante el último año. En concreto, el poder adquisitivo destinado al turismo se deterioró un 5,4% entre julio de 2025 y julio de 2026.

Cuánto cuesta viajar a Mendoza en las vacaciones de invierno 2026

Mendoza se encuentra entre los 10 destinos más caros analizados por la UADE para una familia tipo. Para vacacionar en la provincia durante el invierno, una familia de cuatro integrantes necesita $2.689.462.

El monto, sin embargo, se encuentra por debajo del costo estimado para otros destinos turísticos del país. Bariloche aparece como el más caro, con un gasto de $4.435.439, seguido por Catamarca, con $3.207.822, y Puerto Madryn, con $3.199.635.

Mendoza es uno de los destinos más elegidos para vacacionar.

Mendoza es uno de los destinos más elegidos para vacacionar.

En el otro extremo, los destinos más económicos para una familia tipo son:

  • Necochea: $1.849.295.
  • Mar de Ajó: $1.772.941.
  • San Bernardo del Tuyú: $1.751.219.
  • Colón, Entre Ríos: $1.751.006.

El informe advierte que el incremento de los salarios no logró compensar la suba de los costos vinculados al turismo. Como consecuencia, el turismo interno se volvió menos accesible en comparación con el mismo período del año anterior.

Cuánto cuesta viajar al exterior en el invierno de 2026

La diferencia es considerable cuando el destino elegido se encuentra fuera del país. Según la UADE, una familia de cuatro integrantes necesita, en promedio, $20.070.640 para viajar al exterior durante las vacaciones de invierno.

Entre los destinos analizados, los costos estimados son:

  • Nueva York: $36.005.781.
  • Miami: $19.860.176.
  • Madrid: $16.551.494.
  • Río de Janeiro: $7.865.110.
Una familia de cuatro integrantes necesita, en promedio, $20.070.640 para viajar al exterior.

Una familia de cuatro integrantes necesita, en promedio, $20.070.640 para viajar al exterior.

Aunque los montos son considerablemente más altos que los de los destinos nacionales, el informe señala que viajar al exterior se volvió relativamente más accesible que en 2025.

En promedio, la cantidad de salarios necesarios para realizar un viaje internacional descendió de 11,1 a 10,5, lo que representa una mejora cercana al 5,9%. Aun así, tal como señala el informe, continúa siendo más accesible una alternativa local

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