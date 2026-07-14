Un relevamiento reflejó cómo perciben hoy los argentinos su economía personal

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Por Soledad Maturano







El deterioro del poder adquisitivo de las familias argentinas continúa en el centro de la preocupación. Un relevamiento nacional de la consultora Zentrix mostró que la mayoría de los argentinos considera que su economía y su salario van por detrás de la inflación y que llegar a fin de mes es uno de los principales desafíos.

Según el Monitor de Opinión Pública, el 86,1% de los encuestados aseguró que sus ingresos no le están ganando a la inflación, mientras que un 41,7% calificó su situación económica personal como mala o muy mala. En tanto, un 31% la definió como regular y apenas un 27,1% consideró que atraviesa un presente bueno o muy bueno.

Casi el 90% considera que sus ingresos no le ganan a la inflación. Llegar a fin de mes, una dificultad para la mayoría El informe también indagó sobre el alcance de los ingresos mensuales. Apenas el 24,3% afirmó que llega a fin de mes con su sueldo, mientras que sólo un 13% aseguró que, además de cubrir sus gastos, logra ahorrar.

En el otro extremo, el panorama refleja mayores dificultades. Un 20% dijo que sus ingresos alcanzan hasta el día 20 de cada mes y un 16,9% hasta el día 15.

La mayoría se percibe como clase media baja o baja La encuesta también revela un cambio en la percepción que los argentinos tienen sobre su posición económica. Si bien el 39% todavía se identifica como clase media, un 36,4% se considera clase media baja y un 13,7% directamente clase baja. Un 36,4% se considera clase media baja y un 13,7% clase baja. En contraste, solo el 9,6% dijo pertenecer a la clase media alta y apenas el 0,9% se ubicó en la clase alta, un dato que refleja cómo una parte importante de la sociedad percibe un deterioro de su situación económica.

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