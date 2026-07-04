4 de julio de 2026
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Automóvil

La producción de autos cayó 18,3% en el primer semestre, aunque repuntaron las ventas a concesionarios

Las terminales automotrices fabricaron más de 204.000 vehículos entre enero y junio, con una fuerte baja interanual.

La terminal de la automotriz Stellantis, que con la inversión en la minera sanjuanina busca asegurarse litio y cobre.

La terminal de la automotriz Stellantis, que con la inversión en la minera sanjuanina busca asegurarse litio y cobre.

La industria automotriz cerró el primer semestre de 2026 con una marcada caída en la producción, las exportaciones y las ventas acumuladas respecto del año pasado, aunque junio dejó una señal positiva con un fuerte repunte en las entregas de vehículos a concesionarios.

Según los datos difundidos por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), entre enero y junio las terminales produjeron 204.658 vehículos, lo que representa una caída del 18,3% en comparación con el mismo período de 2025.

La producción volvió a retroceder en junio

Durante junio, con 18 días hábiles de actividad, se fabricaron 37.029 vehículos entre automóviles y comerciales livianos. El volumen fue 1,9% inferior al registrado en mayo y 13,6% menor al de junio del año pasado, cuando se habían producido 42.848 unidades.

Las exportaciones también mostraron un desempeño negativo. En junio se enviaron al exterior 22.373 vehículos, un 11,3% menos que en mayo y un 1,7% menos que en igual mes de 2025.

En el acumulado del primer semestre, las exportaciones alcanzaron las 126.893 unidades, con una baja interanual del 2,1%.

Las ventas a concesionarios mostraron una mejora

La principal noticia positiva del mes fue el comportamiento de las ventas mayoristas. Las automotrices entregaron 44.096 vehículos a la red de concesionarios, un 22,5% más que en mayo.

Sin embargo, la comparación interanual continúa siendo negativa, ya que las ventas fueron 26,3% inferiores a las de junio de 2025.

En el acumulado de enero a junio, las terminales comercializaron 228.129 unidades, lo que representa una caída del 23,7% respecto del mismo período del año pasado.

ADEFA: "La recuperación dependerá del financiamiento"

Desde ADEFA explicaron que la industria atraviesa un proceso de adecuación vinculado a la renovación de modelos y a la maduración de proyectos asociados a nuevas inversiones.

El presidente de la entidad, Rodrigo Pérez Graziano, afirmó que "la industria local está operando con tiempos de recomposición más lentos respecto de la demanda".

En relación con el comercio exterior, destacó la reducción de los derechos de exportación dispuesta por el Gobierno nacional y sostuvo que la medida constituye una señal "fundamental" para mejorar la competitividad del sector.

Además, consideró necesario que provincias y municipios acompañen con una reducción de la carga impositiva para enfrentar los desafíos estructurales de la actividad y consolidar niveles de producción sostenibles.

Pese al contexto, Pérez Graziano valoró el crecimiento del 22,5% en las ventas mayoristas de junio respecto de mayo, al señalar que refleja signos de reactivación de la demanda interna. No obstante, advirtió que el balance del semestre continúa siendo contractivo y estimó que una recuperación durante la segunda mitad del año dependerá, principalmente, de las condiciones de financiamiento disponibles para el mercado.

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