"Ni gratis lo quiero": la frase que sacudió a la Lepra y Boca por el regreso de Sebastián Villa

Sebastián Villa podría convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado de pases . Boca ya tendría un acuerdo con el delantero colombiano y ahora negocia con el Club Sportivo Independiente Rivadavia para concretar una transferencia cercana a los 6 millones de dólares , cifra que permitiría concretar el esperado regreso del atacante al club donde fue figura durante varias temporadas.

La negociación se encuentra avanzada y, de concretarse, también quedaría sin efecto el conflicto judicial y contractual que mantenían el futbolista y el Xeneize tras su salida de la institución. Sin embargo, más allá de lo futbolístico, la posible vuelta de Villa continúa generando una fuerte división entre los simpatizantes.

Mientras la dirigencia trabaja para cerrar la operación , una declaración sobre el posible regreso del colombiano se viralizó rápidamente y volvió a instalar la polémica. "Encima lo van a pagar. Yo ni gratis lo quiero. Por todo lo que pasó. Es un gran jugador, pero tampoco pienso que sea nuestro salvador".

La reflexión continuó con otra fuerte definición sobre el presente futbolístico del equipo. "A Boca lo salva un equipo, no lo salva un jugador. Boca tiene que tener equipo para ir al frente, para ganar y no depender de uno solo".

Las declaraciones reflejan el pensamiento de una parte de los hinchas, que considera que el regreso del colombiano no debería darse por la forma en que terminó su primera etapa en el club.

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Cómo está la negociación por Sebastián Villa

En paralelo a la polémica, Boca continúa avanzando en las conversaciones con Independiente Rivadavia. El acuerdo con el futbolista ya estaría cerrado y solamente resta que ambos clubes lleguen a un entendimiento por el monto de la transferencia.

La operación rondaría los 6 millones de dólares, una cifra importante para la institución mendocina, que perdería a una de sus principales figuras. De cerrarse el pase, Villa iniciará su segundo ciclo en el Xeneize, donde supo conquistar varios títulos y convertirse en uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol argentino.

Una vuelta que sigue dividiendo opiniones

Más allá de su rendimiento dentro de la cancha, el nombre de Sebastián Villa continúa despertando posturas enfrentadas. Muchos destacan que puede darle soluciones ofensivas a Boca por su velocidad y capacidad de desequilibrio, mientras que otros recuerdan su conflictiva salida, los problemas judiciales que atravesó y algunas declaraciones posteriores en las que incluso aseguró que le gustaría jugar en River.

Con las negociaciones encaminadas, todo indica que la resolución llegará en los próximos días. Si no aparecen imprevistos, Sebastián Villa volverá a vestir la camiseta de Boca, en un regreso que promete seguir generando repercusiones tanto dentro como fuera de la cancha.