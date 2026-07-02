2 de julio de 2026
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Vacaciones de invierno

En vacaciones de invierno, quienes conocen este rincón de Mendoza siempre quieren volver

Hay un lugar en Mendoza que sorprende por su historia, su arquitectura y su paisaje. Descubrí por qué es una visita imperdible estas vacaciones de invierno.

En vacaciones de invierno, quienes conocen este rincón de Mendoza siempre quieren volver

En vacaciones de invierno, quienes conocen este rincón de Mendoza siempre quieren volver

 Por Juan Pablo Strappazzon

Con la llegada de las vacaciones de invierno, muchos mendocinos y turistas aprovechan para recorrer los paisajes más emblemáticos de la provincia y disfrutar de una escapada diferente. En esta oportunidad, te invitamos a descubrir Las Bóvedas de Uspallata.

La historia de Las Bóvedas de Uspallata, un emblema colonial de Mendoza

Las Bóvedas de Uspallata son uno de esos lugares que sorprenden a quienes buscan descubrir la historia y los paisajes más fascinantes de Mendoza. Este emblemático conjunto de construcciones, ubicado en Uspallata, departamento de Las Heras, se levanta en un entorno privilegiado de la cordillera y forma parte de los sitios históricos más importantes.

Las Bóvedas de Uspallata
Las Bóvedas de Uspallata, un ícono del turismo histórico mendocino

Las Bóvedas de Uspallata, un ícono del turismo histórico mendocino

Levantadas a finales del siglo XVIII y tradicionalmente atribuidas a los jesuitas, Las Bóvedas integran uno de los pocos complejos mineros coloniales que aún se conservan en Argentina. Su ubicación sobre el antiguo Camino Real no fue casual: desde allí se procesaban minerales provenientes de las minas cercanas, principalmente plata y zinc, utilizando hornos, acueductos, molinos y otras estructuras que todavía pueden apreciarse.

Cómo llegar a Las Bóvedas de Uspallata

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Con el paso de los años, el sitio adquirió un papel clave en la historia nacional. Durante la Campaña Libertadora encabezada por el General José de San Martín, sus instalaciones fueron utilizadas como oficinas y depósitos estratégicos para abastecer al Ejército de los Andes antes del histórico cruce de la cordillera.

Las Bóvedas de Uspallata (2)
Las Bóvedas de Uspallata: historia, cultura y paisajes en un solo lugar

Las Bóvedas de Uspallata: historia, cultura y paisajes en un solo lugar

En la actualidad, Las Bóvedas de Uspallata albergan un museo con salas temáticas dedicadas a la cultura indígena, la fundición de minerales, la mineralogía y la gesta sanmartiniana, donde los visitantes pueden conocer de cerca piezas históricas, minerales y maquetas que ayudan a comprender la importancia del lugar.

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