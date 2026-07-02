En vacaciones de invierno, quienes conocen este rincón de Mendoza siempre quieren volver

Con la llegada de las vacaciones de invierno , muchos mendocinos y turistas aprovechan para recorrer los paisajes más emblemáticos de la provincia y disfrutar de una escapada diferente. En esta oportunidad, te invitamos a descubrir Las Bóvedas de Uspallata .

Las Bóvedas de Uspallata son uno de esos lugares que sorprenden a quienes buscan descubrir la historia y los paisajes más fascinantes de Mendoza. Este emblemático conjunto de construcciones, ubicado en Uspallata , departamento de Las Heras , se levanta en un entorno privilegiado de la cordillera y forma parte de los sitios históricos más importantes.

Levantadas a finales del siglo XVIII y tradicionalmente atribuidas a los jesuitas , Las Bóvedas integran uno de los pocos complejos mineros coloniales que aún se conservan en Argentina. Su ubicación sobre el antiguo Camino Real no fue casual: desde allí se procesaban minerales provenientes de las minas cercanas, principalmente plata y zinc, utilizando hornos, acueductos, molinos y otras estructuras que todavía pueden apreciarse.

Cómo llegar a Las Bóvedas de Uspallata

Embed

Con el paso de los años, el sitio adquirió un papel clave en la historia nacional. Durante la Campaña Libertadora encabezada por el General José de San Martín, sus instalaciones fueron utilizadas como oficinas y depósitos estratégicos para abastecer al Ejército de los Andes antes del histórico cruce de la cordillera.

Las Bóvedas de Uspallata (2) Las Bóvedas de Uspallata: historia, cultura y paisajes en un solo lugar Foto: Gentileza

En la actualidad, Las Bóvedas de Uspallata albergan un museo con salas temáticas dedicadas a la cultura indígena, la fundición de minerales, la mineralogía y la gesta sanmartiniana, donde los visitantes pueden conocer de cerca piezas históricas, minerales y maquetas que ayudan a comprender la importancia del lugar.

¿Querés descubrir rincones fascinantes de Mendoza, Argentina y el mundo? Hacé clic acá y explorá destinos únicos, paisajes increíbles y experiencias que te van a sorprender en cada viaje.