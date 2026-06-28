Vacaciones de invierno 2026 en Mendoza: todas las actividades para disfrutar, una por una

Desde el domingo 5 hasta el sábado 18 de julio, durante dos semanas Mendoza tendrá espectáculos en espacios abiertos y salas, con propuestas que incluyen comedia, teatro infantil, clown, circo, títeres, marionetas, música y muestras artísticas: puestas en escena pensadas para el disfrute de toda la familia.
En cuanto a los precios, la gran mayoría de los espectáculos son gratuitos o tienen costos que rondan entre los $4.000 y los $7.000. Ordenada por fechas, lugares y descripción de actividades, así se presenta la grilla de espectáculos:
Actividades en los espacios culturales del Gobierno
- Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza)
“Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» del Elenco Chapote tendrán funciones desde el jueves 9 al sábado 18 de julio, desde las 17. Las entradas tienen un valor de $7.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com
- Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)
Las entradas para los espectáculos en el Le Parc tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com
16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" Una aventura espacial – Ultravioleta Teatro
16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico
17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa
17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos
16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro
16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico
17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa
17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos
16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro
16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico
17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa
17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos
16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro
16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico
17h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa
17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos
16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro
16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico
17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa
17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos
16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro
16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico
17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa
17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos
16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro
16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico
17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa
17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos
16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup
16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado
17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez: "Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita
16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup
16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado
17h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez: "Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita
16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup
16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado
17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez: “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita
16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup
16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado
17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez: "Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita
16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup
16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado
17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez: “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita
16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup
16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado
17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez: “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita
16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup
16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado
17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro
17.30h – Sala Tejada Gómez: “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres
17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita
- Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843, Ciudad de Mendoza)
Las entradas para los espectáculos en la biblioteca San Martín tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse por www.entradaweb.com
17h – «Rolando en el palacio de la tristeza» – Grupo del Sinfín
17h – «Rolando en el palacio de la tristeza» – Grupo del Sinfín
17h – «Bom Borom bom bom» – Teatro de Títeres Banda Espuma
17h – «Bom Borom bom bom» – Teatro de Títeres Banda Espuma
17h – «Navegando en historias» – Porotíteres
17h – «Navegando en historias» – Porotíteres
17h – «Lolo y Nina» – La Oruga Títeres
17h – «Lolo y Nina» – La Oruga Títeres
17h – «Colores de mi pueblo» – Telares Teatro
17h – «Colores de mi pueblo» – Telares Teatro
17h – “Los tesoros de Pipo” – Giraluna Títeres
17h – Capital. Biblioteca Pública General San Martín: "Los tesoros de Pipo" – Giraluna Títeres
17h – «Rojo amor» – La Pericana
17h – «Rojo amor» – La Pericana
- Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Cornelio Moyano (Av. Las Tipas, Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza)
Todas las actividades en el Museo son gratuitas y por orden de llegada.
16.30h – «Había una vez… truz» – Ofelia, títeres con alma
16.30h – «Había una vez… truz» – Ofelia, títeres con alma
16.30h – «El jardín de Margarita» – Elenco Pataletas
16.30h – «El jardín de Margarita» – Elenco Pataletas
16.30h – «Magiando con Javi» – Mago Javi
16.30h – «Magiando con Javi» – Mago Javi
ECA Sur Enrique Sobisch (Av. El Libertador, San Rafael)
17h – «La ratita Presumida» – Teatro
Entrada: Gratis por orden de llegada
17h – «Inventora de historietas» – Churita
Entrada: Gratis por orden de llegada
Grilla completa de actividades en los departamentos
16h – Santa Rosa. Auditorio Municipal Santa Rosa (Avenida San Martín s/n): "Augusto The Looper" presenta Brilla, Brujo, Zip Zap Zoom
Entrada: Gratis por orden de llegada
16h – San Carlos. Museo Fuerte San Carlos (Calle J. Néstor Lencinas esq. Independencia): "Circus Magenta" presenta Evolushow