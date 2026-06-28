Vacaciones de invierno 2026 en Mendoza: todas las actividades para disfrutar, una por una

Quedan pocos días para que Mendoza ingrese en las vacaciones de invierno 2026 , y con ellas llegan también las oportunidades para hacer turismo y disfrutar de las propuestas culturales que ofrece la provincia. Con actividades para todas las edades, precios y gustos , serán varios los espacios que las albergarán del 5 al 18 de julio .

Eca - Vacaciones de Invierno - Ciudad

Mendocinos y turistas podrán disfrutar, dentro de pocos días, de una agenda federal con cientos de propuestas culturales. La Subsecretaría de Cultura , presentó oficialmente su programación para el receso invernal.

El Teatro Independencia lidera la agenda de actividades, junto a otros espacios como el Espacio Cultural Le Parc , la Biblioteca Pública San Martín , el ECA Sur y el Museo Cornelio Moyano , entre otros puntos que se extienden a distintas zonas del territorio provincial.

Desde el domingo 5 hasta el sábado 18 de julio, durante dos semanas Mendoza tendrá espectáculos en espacios abiertos y salas, con propuestas que incluyen comedia, teatro infantil, clown, circo, títeres, marionetas, música y muestras artísticas: puestas en escena pensadas para el disfrute de toda la familia.

En cuanto a los precios, la gran mayoría de los espectáculos son gratuitos o tienen costos que rondan entre los $4.000 y los $7.000. Ordenada por fechas, lugares y descripción de actividades, así se presenta la grilla de espectáculos:

Actividades en los espacios culturales del Gobierno

Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza)

“Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» del Elenco Chapote tendrán funciones desde el jueves 9 al sábado 18 de julio, desde las 17. Las entradas tienen un valor de $7.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cultura Mendoza (@cultura.mendoza)

Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Las entradas para los espectáculos en el Le Parc tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com

Domingo 5 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" Una aventura espacial – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos

Lunes 6 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos

Martes 7 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos

Miércoles 8 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico

17h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos

Jueves 9 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos

Viernes 10 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos

Sábado 11 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos

Domingo 12 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: "Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

Lunes 13 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado

17h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: "Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cultura Mendoza (@cultura.mendoza)

Martes 14 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

Miércoles 15 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: "Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

Jueves 16 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

Viernes 17 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

Sábado 18 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843, Ciudad de Mendoza)

Las entradas para los espectáculos en la biblioteca San Martín tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse por www.entradaweb.com

Domingo 5 de julio

17h – «Rolando en el palacio de la tristeza» – Grupo del Sinfín

Lunes 6 de julio

17h – «Rolando en el palacio de la tristeza» – Grupo del Sinfín

Martes 7 de julio

17h – «Bom Borom bom bom» – Teatro de Títeres Banda Espuma

Miércoles 8 de julio

17h – «Bom Borom bom bom» – Teatro de Títeres Banda Espuma

Jueves 9 de julio

17h – «Navegando en historias» – Porotíteres

Viernes 10 de julio

17h – «Navegando en historias» – Porotíteres

Sábado 11 de julio

17h – «Lolo y Nina» – La Oruga Títeres

Domingo 12 de julio

17h – «Lolo y Nina» – La Oruga Títeres

Lunes 13 de julio

17h – «Colores de mi pueblo» – Telares Teatro

Martes 14 de julio

17h – «Colores de mi pueblo» – Telares Teatro

Miércoles 15 de julio

17h – “Los tesoros de Pipo” – Giraluna Títeres

Jueves 16 de julio

17h – Capital. Biblioteca Pública General San Martín: "Los tesoros de Pipo" – Giraluna Títeres

Viernes 17 de julio

17h – «Rojo amor» – La Pericana

Sábado 18 de julio

17h – «Rojo amor» – La Pericana

Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Cornelio Moyano (Av. Las Tipas, Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza)

Todas las actividades en el Museo son gratuitas y por orden de llegada.

Jueves 9 de julio

16.30h – «Había una vez… truz» – Ofelia, títeres con alma

Viernes 10 de julio

16.30h – «Había una vez… truz» – Ofelia, títeres con alma

Sábado 11 de julio

16.30h – «El jardín de Margarita» – Elenco Pataletas

Domingo 12 de julio

16.30h – «El jardín de Margarita» – Elenco Pataletas

Jueves 16 de julio

16.30h – «Magiando con Javi» – Mago Javi

Viernes 17 de julio

16.30h – «Magiando con Javi» – Mago Javi

ECA Sur Enrique Sobisch (Av. El Libertador, San Rafael)

Viernes 17 de julio

17h – «La ratita Presumida» – Teatro

Entrada: Gratis por orden de llegada

Sábado 18 de julio

17h – «Inventora de historietas» – Churita

Entrada: Gratis por orden de llegada

Grilla completa de actividades en los departamentos

Domingo 5 de julio

16h – Santa Rosa. Auditorio Municipal Santa Rosa (Avenida San Martín s/n): "Augusto The Looper" presenta Brilla, Brujo, Zip Zap Zoom

Entrada: Gratis por orden de llegada

Martes 7 de julio

16h – San Carlos. Museo Fuerte San Carlos (Calle J. Néstor Lencinas esq. Independencia): "Circus Magenta" presenta Evolushow