28 de junio de 2026
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Sitio Andino
Vacaciones de invierno

Vacaciones de invierno 2026 en Mendoza: todas las actividades para disfrutar, una por una

Del 5 al 18 de julio, Mendoza ofrecerá una amplia agenda de propuestas culturales para todas las edades. Conocé todas las fechas y actividades en esta nota.

Vacaciones de invierno 2026 en Mendoza: todas las actividades para disfrutar, una por una

Vacaciones de invierno 2026 en Mendoza: todas las actividades para disfrutar, una por una

Foto: Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

Quedan pocos días para que Mendoza ingrese en las vacaciones de invierno 2026, y con ellas llegan también las oportunidades para hacer turismo y disfrutar de las propuestas culturales que ofrece la provincia. Con actividades para todas las edades, precios y gustos, serán varios los espacios que las albergarán del 5 al 18 de julio.

Eca - Vacaciones de Invierno - Ciudad

Se avecinan las vacaciones de invierno en Mendoza: qué actividades habrán

Mendocinos y turistas podrán disfrutar, dentro de pocos días, de una agenda federal con cientos de propuestas culturales. La Subsecretaría de Cultura, presentó oficialmente su programación para el receso invernal.

El Teatro Independencia lidera la agenda de actividades, junto a otros espacios como el Espacio Cultural Le Parc, la Biblioteca Pública San Martín, el ECA Sur y el Museo Cornelio Moyano, entre otros puntos que se extienden a distintas zonas del territorio provincial.

Desde el domingo 5 hasta el sábado 18 de julio, durante dos semanas Mendoza tendrá espectáculos en espacios abiertos y salas, con propuestas que incluyen comedia, teatro infantil, clown, circo, títeres, marionetas, música y muestras artísticas: puestas en escena pensadas para el disfrute de toda la familia.

En cuanto a los precios, la gran mayoría de los espectáculos son gratuitos o tienen costos que rondan entre los $4.000 y los $7.000. Ordenada por fechas, lugares y descripción de actividades, así se presenta la grilla de espectáculos:

Actividades en los espacios culturales del Gobierno

  • Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza)

“Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» del Elenco Chapote tendrán funciones desde el jueves 9 al sábado 18 de julio, desde las 17. Las entradas tienen un valor de $7.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com

  • Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Las entradas para los espectáculos en el Le Parc tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com

  • Domingo 5 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" Una aventura espacial – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos

  • Lunes 6 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos

  • Martes 7 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos

  • Miércoles 8 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico

17h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos

  • Jueves 9 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos

  • Viernes 10 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos

  • Sábado 11 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro

16h – Sala Chalo Tulián: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "El Musiloco recital" – Los Musilocos

  • Domingo 12 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: "Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

  • Lunes 13 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado

17h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: "Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

  • Martes 14 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

  • Miércoles 15 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: "Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

  • Jueves 16 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

  • Viernes 17 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

  • Sábado 18 de julio

16h – Sala Tito Francia: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup

16h – Sala Chalo Tulián: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado

17.30h – Sala Vilma Rúpolo: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro

17.30h – Sala Tejada Gómez: “Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres

17.30h – Sala Ernesto Suárez: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

  • Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843, Ciudad de Mendoza)

Las entradas para los espectáculos en la biblioteca San Martín tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse por www.entradaweb.com

  • Domingo 5 de julio

17h – «Rolando en el palacio de la tristeza» – Grupo del Sinfín

  • Lunes 6 de julio

17h – «Rolando en el palacio de la tristeza» – Grupo del Sinfín

  • Martes 7 de julio

17h – «Bom Borom bom bom» – Teatro de Títeres Banda Espuma

  • Miércoles 8 de julio

17h – «Bom Borom bom bom» – Teatro de Títeres Banda Espuma

  • Jueves 9 de julio

17h – «Navegando en historias» – Porotíteres

  • Viernes 10 de julio

17h – «Navegando en historias» – Porotíteres

  • Sábado 11 de julio

17h – «Lolo y Nina» – La Oruga Títeres

  • Domingo 12 de julio

17h – «Lolo y Nina» – La Oruga Títeres

  • Lunes 13 de julio

17h – «Colores de mi pueblo» – Telares Teatro

  • Martes 14 de julio

17h – «Colores de mi pueblo» – Telares Teatro

  • Miércoles 15 de julio

17h – “Los tesoros de Pipo” – Giraluna Títeres

  • Jueves 16 de julio

17h – Capital. Biblioteca Pública General San Martín: "Los tesoros de Pipo" – Giraluna Títeres

  • Viernes 17 de julio

17h – «Rojo amor» – La Pericana

  • Sábado 18 de julio

17h – «Rojo amor» – La Pericana

  • Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Cornelio Moyano (Av. Las Tipas, Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza)

Todas las actividades en el Museo son gratuitas y por orden de llegada.

  • Jueves 9 de julio

16.30h – «Había una vez… truz» – Ofelia, títeres con alma

  • Viernes 10 de julio

16.30h – «Había una vez… truz» – Ofelia, títeres con alma

  • Sábado 11 de julio

16.30h – «El jardín de Margarita» – Elenco Pataletas

  • Domingo 12 de julio

16.30h – «El jardín de Margarita» – Elenco Pataletas

  • Jueves 16 de julio

16.30h – «Magiando con Javi» – Mago Javi

  • Viernes 17 de julio

16.30h – «Magiando con Javi» – Mago Javi

ECA Sur Enrique Sobisch (Av. El Libertador, San Rafael)

  • Viernes 17 de julio

17h – «La ratita Presumida» – Teatro

Entrada: Gratis por orden de llegada

  • Sábado 18 de julio

17h – «Inventora de historietas» – Churita

Entrada: Gratis por orden de llegada

Grilla completa de actividades en los departamentos

  • Domingo 5 de julio

16h – Santa Rosa. Auditorio Municipal Santa Rosa (Avenida San Martín s/n): "Augusto The Looper" presenta Brilla, Brujo, Zip Zap Zoom

Entrada: Gratis por orden de llegada

  • Martes 7 de julio

16h – San Carlos. Museo Fuerte San Carlos (Calle J. Néstor Lencinas esq. Independencia): "Circus Magenta" presenta Evolushow

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