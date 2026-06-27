Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de junio.

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este sábado 27 de junio. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.
Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 27 de junio
Resultados de La Primera (27/06) - Sorteo Nº 2383
A la cabeza: 6530
Todos los números
- 6530
- 5987
- 8669
- 6739
- 8307
- 0710
- 9864
- 6852
- 6913
- 2268
- 8595
- 3173
- 3435
- 9061
- 9562
- 9748
- 6875
- 0315
- 8705
- 0308