La historia de los croatas en Mendoza y el desafío de mantener viva su identidad

Mendoza alberga numerosas colectividades que encuentran en la provincia un espacio para preservar y difundir sus tradiciones y su identidad cultural. En ese contexto, Sitio Andino conversó con Monsserrat (Monsse) Bahamonde Sablic para conocer la historia, el presente y las costumbres de la comunidad croata en territorio mendocino.

Montserrat Bahamonde Sablic explicó que la comunidad croata en Mendoza se formó a partir de dos grandes corrientes migratorias : una anterior a la Segunda Guerra Mundial, que dio origen a instituciones como la Sociedad Mutual Croata, y otra de posguerra, integrada principalmente por familias que se establecieron en Godoy Cruz y zonas aledañas, dedicadas a oficios como la construcción y la picapedrería. A diferencia de otras colectividades, los croatas mantuvieron fuertes lazos comunitarios y familiares, preservando su identidad como diáspora y transmitiendo sus tradiciones de generación en generación.

COMUNIDAD CROATA Comunidad croata en Mendoza

Durante décadas, referentes como Mirko Bercliacich y el artista plástico Drago Brajak trabajaron para fortalecer la unión de la colectividad y mantener vivos los vínculos entre las familias croatas. Ese esfuerzo culminó en 2019 con la creación de la Asociación Civil Croatas en Mendoza (Av. España 551), una institución que actualmente reúne a unos 560 socios. Entre las figuras más destacadas de la comunidad también sobresale Zdravko Dumeli, reconocido artista plástico y exdecano de la Facultad de Arte de la UNCuyo, quien fue maestro de Brajak.

Respecto de las tradiciones que aún perduran, Bahamonde Sablic señaló que la música y la danza ocupan un lugar central. La asociación cuenta con el grupo musical Planinari ("montañeses"), que interpreta canciones croatas utilizando instrumentos tradicionales, y con el ballet folclórico Veseli ("alegres"), dedicado a la difusión de las danzas típicas del país europeo.

ballet folclórico Veseli Ballet folclórico "Veseli"

Ambas agrupaciones participan en festivales y encuentros culturales dentro y fuera de Mendoza, representando a la colectividad en distintos puntos de Argentina y países vecinos. Este año, además, la provincia será sede del Séptimo Encuentro de Folclore Croata de Latinoamérica, un evento que reunirá a agrupaciones de distintos países de la región.

La institución también organiza encuentros gastronómicos y actividades culturales abiertas a toda la comunidad. Entre ellas se destaca la Pisanice, una celebración anual inspirada en la tradición croata de decorar huevos de Pascua, en la que artistas locales intervienen enormes estructuras con obras que fusionan elementos de las culturas mendocina y croata.

Asimismo, Bahamonde Sablic señaló que Mendoza no cuenta con un consulado croata permanente. Por ese motivo, la Asociación Civil Croatas en Mendoza funciona una vez al año como sede consular, recibiendo a autoridades diplomáticas para facilitar diversos trámites, entre ellos la gestión de la ciudadanía croata para descendientes y ciudadanos residentes en la provincia.

comunidad croata (2) La colectividad croata organiza actividades culturales abiertas al público

El desafío de preservar la identidad de Croacia y fortalecer su presencia en Mendoza

La referente también destacó que la relación entre la colectividad croata y la sociedad mendocina se ha fortalecido notablemente en los últimos años gracias a la participación en fiestas de colectividades, actividades culturales y una activa presencia en redes sociales. Iniciativas como la Pisanice, los espectáculos de música y danza tradicional y la llegada de artistas croatas han contribuido a dar mayor visibilidad a esta comunidad y a despertar el interés de muchas personas por conocer sus raíces familiares.

Entre los principales desafíos de la asociación se encuentra la preservación de la cultura croata y la transmisión de sus costumbres a las nuevas generaciones, manteniendo vivo el idioma, la música, la danza, la gastronomía y el vínculo con la tierra de origen de sus antepasados.

Por último, señaló que la diáspora croata tiene una importante presencia en gran parte de Argentina, con asociaciones activas en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Formosa, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, entre otras. Además, destacó la relevancia de comunidades croatas en otros países de la región, especialmente en Chile.