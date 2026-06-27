27 de junio de 2026
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Sitio Andino
Mendoza

Mendoza entregó los primeros certificados de capacitación a trabajadores de la construcción

La iniciativa surge de un convenio entre el Ministerio de Educación y CECIM, y proyecta alcanzar a más de 600 obreros de toda Mendoza.

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Por Sitio Andino Sociedad

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza Tadeo García Zalazar, participó en Ugarteche de la entrega de los primeros 16 certificados a trabajadores de empresas constructoras que completaron y aprobaron capacitaciones desarrolladas a través de la aplicación TRACK.

La propuesta se lleva adelante en el marco de un convenio entre el Ministerio de Educación de Mendoza y la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (CECIM), con el objetivo de fortalecer las competencias laborales de los trabajadores del sector.

El acto se realizó en el predio donde avanza un proyecto integral de infraestructura educativa que reunirá en un mismo espacio a las escuelas de Educación Especial 2-050 Elvira Ferrari y 2-725, y al Centro de Capacitación para el Trabajo 6-305 Jacinto Moreira.

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Qué capacitaciones completaron los trabajadores de Mendoza

La iniciativa busca generar una mayor vinculación entre el sistema educativo y el sector productivo mediante propuestas de formación ágiles, accesibles y relacionadas con las necesidades concretas de la construcción.

Los certificados acreditan la aprobación de cursos cortos sobre colocación de placas de yeso, membranas, cielorrasos, pisos y revestimientos, además de inspección diaria de retroexcavadoras.

Todas las capacitaciones fueron dictadas mediante la plataforma TRACK y permiten que los participantes incorporen y certifiquen conocimientos específicos para mejorar su desempeño laboral y ampliar sus oportunidades profesionales.

“Estamos cumpliendo con un compromiso junto a la Cámara de la Construcción. Debemos trabajar juntos el sector público y el privado para que ustedes tengan más posibilidades y formación de calidad”, expresó García Zalazar. El funcionario agregó que las certificaciones quedarán registradas y avaladas por la Dirección General de Escuelas mediante la aplicación Mendoza por Mí.

Por su parte, el vicepresidente de CECIM, Atilio Calzetta, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones y aseguró que las empresas que integran la cámara están disponibles para acompañar a quienes deseen realizar las capacitaciones.

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El programa busca capacitación para más de 600 obreros

La entrega de los primeros 16 certificados representa el inicio de un programa de formación de mayor alcance, que proyecta capacitar a más de 600 trabajadores de la construcción en toda la provincia de Mendoza.

El convenio entre el Ministerio de Educación y CECIM apunta a promover la actualización permanente de conocimientos y la certificación de competencias en diferentes oficios.

Además, busca mejorar la calidad del empleo, fortalecer el capital humano de las empresas constructoras y acompañar el crecimiento de una actividad considerada clave para el desarrollo económico provincial.

Del acto participaron autoridades educativas, representantes de CECIM, empresarios y trabajadores, quienes destacaron la formación continua como una herramienta fundamental para el crecimiento profesional y la competitividad de las empresas.

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