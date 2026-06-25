25 de junio de 2026
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Sitio Andino
Teléfono móvil

La Policía incautó más de 20 celulares en un comercio de Ciudad por irregularidades

Efectivos policiales inspeccionaron un comercio ubicado en calle Catamarca. El lugar no contaba con el registro de inscripción correspondiente ni con documentación.

Desde la fuerza indicaron que este tipo de procedimientos forma parte de los controles que se realizan en distintos puntos de Mendoza.

Desde la fuerza indicaron que este tipo de procedimientos forma parte de los controles que se realizan en distintos puntos de Mendoza.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

La Policía de Mendoza secuestró 23 celulares durante un procedimiento realizado en un comercio de Ciudad. En el lugar fueron detectadas presuntas irregularidades en el cumplimiento de la Ley Provincial Nº 9556, que regula la compra y venta de bienes muebles usados.

El operativo fue llevado adelante por personal de la División de Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE) en un local ubicado sobre calle Catamarca, donde los efectivos constataron que el establecimiento desarrollaba la actividad sin estar inscripto en el Registro Provincial de Bienes Muebles Usados, requisito obligatorio para operar.

Los detalles del operativo en el centro mendocino

Durante la inspección, los policías verificaron la existencia de 23 celulares que no contaban con la documentación necesaria para acreditar su procedencia. Del total de los dispositivos, 12 iPhone se encontraban exhibidos para la venta al público, mientras que los 11 restantes, de las marcas Motorola, Samsung e iPhone, estaban destinados a tareas de reparación.

Frente a esta situación, y en el marco de las facultades previstas por la Ley Nº 9556 y su Decreto Reglamentario Nº 492/2025, las autoridades dispusieron el secuestro preventivo de la totalidad de los teléfonos celulares.

3 de Marzo de 2026, Ladrón atropellado, robo bicicleta en Las Heras, criminalística, científica, policía de Mendoza, peritaje policial, móvil, morguera
En el lugar fueron detectadas presuntas irregularidades.

En el lugar fueron detectadas presuntas irregularidades.

Desde la fuerza indicaron que este tipo de procedimientos forma parte de los controles que se realizan en distintos puntos de la provincia para garantizar la trazabilidad de los bienes muebles usados, fortalecer la transparencia del circuito comercial y verificar el cumplimiento de las obligaciones registrales vigentes.

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