26 de junio de 2026
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Sitio Andino
Mendoza

La Ciudad de Mendoza busca desalentar los terrenos baldíos con un aumento de la sobretasa

La Ciudad de Mendoza dispuso un aumento tributario para desalenatr la existencia de inmuebles sin uso. También actualizó el valor de la Unidad Tributaria Municipal.

La Ciudad de Mendoza aumentó la sobretasa para terrenos baldíos.
La Ciudad de Mendoza aumentó la sobretasa para terrenos baldíos.
Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza decidió incrementar la sobretasa para lotes baldíos y actualizó el valor de la Unidad Tributaria Municipal para "desalentar la existencia de inmuebles sin uso, incentivar su desarrollo y fortalecer el ordenamiento urbano".

La medida fue establecida mediante el decreto 521/26 y se implementará a partir del 1 de julio. Esta actualización, según la comuna, busca reducir la cantidad de lotes abandonado y promover una ciudad más integrada, segura y sostenible. "Los terrenos baldíos suelen convertirse en focos de acumulación de residuos, malezas, vandalismo y otras situaciones que afectan la calidad de vida de vecinos y vecinas", indicó el muncipio.

Aumento en la sobretasa para lotes baldíos en la Ciudad de Mendoza

El decreto fija nuevos valores de la sobretasa mensual para terrenos baldíos según la zonificación de cada inmueble (siete zonas). El incremento alcanza a todas las categorías previstas por la Ordenanza Tarifaria vigentes.

La Ciudad busca favorecer un crecimiento urbano equilibrado al desalentar la permanencia de terrenos ociosos a través de una herramienta tributaria que incentive nuevas inversiones privadas y reduzca el impacto negativo que generan los lotes abandonados sobre el entorno, tanto desde el punto de vista de la seguridad como del mantenimiento del espacio público.

La medida establece nuevos valores de la sobretasa, calculados sobre el avalúo municipal de cada inmueble, contemplando además que, en los casos donde un terreno se encuentre alcanzado por más de una zonificación, se aplicará el índice más elevado:

  • Zona A: 345,90‰
  • Zona B: 188,70‰
  • Zona C: 587,80‰
  • Zona D: 853,53‰
  • Zona E: 536,30‰
  • Zona F: 249,92‰
  • Zona G: 82,18‰

Modificación del valor de la Unidad Tributaria Municipal (UTM)

Como parte de la actualización tributaria, la Municipalidad también dispuso la modificación del valor de la Unidad Tributaria Municipal (UTM), que desde el 1 de julio pasará a ser de $125. Asimismo, se actualizó la tasa por Servicios a la Propiedad Raíz y se estableció que ningún inmueble abonará una tasa inferior a la correspondiente al mes de junio incrementada en un 8,7%.

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