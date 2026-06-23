Máxima tensión por un homicidio: atacan a tiros al policía que custodiaba pruebas

Carlos Arabel, la víctima del homicidio, fue asesinada a puñaladas. Tenía 35 años.

El brutal homicidio de Carlos Arabel (35), el hombre asesinado a puñaladas en una riña familiar, transformó al barrio Aeroparque de Ciudad en un campo de batalla, donde en la madrugada de este martes un grupo de sujetos atacó a tiros al policía que custodiaba la casa de los acusados.

Horas después de que la justicia definiera la imputación para dos de los principales acusados del homicidio ocurrido en la madrugada del lunes, un grupo de individuos disparó al menos 15 veces contra la fachada de un inmueble ubicado frente a la escena del crimen y en el que los detectives iban a realizar una medida este martes.

Es que testigos de la causa aportaron que en la casa de los sospechosos había elementos de relevancia para la investigación, por lo que la fiscal Claudia Ríos ordenó una consigna policial para proteger esas pruebas. Esto habría generado el brutal ataque que, de milagro, no dejó heridos.

Arabel fue asesinado a las 5.50 del lunes en una vivienda de la manzana 27 del barrio Aeroparque , en Ciudad -cerca del límite con Las Heras-.

En ese lugar se originó una pelea entre integrantes de una familia que, desde hace tiempo, tiene una enemistad manifiesta (incluso son vecinos).

Lo cierto es que Arabel recibió varios puntazos y quedó tendido en la vía pública. Allegados suyos lo asistieron y trasladaron en un auto particular al hospital Lagomaggiore, donde lamentablemente confirmaron su deceso.

Marcelo Ariel Delgado, detenido por homicidio Marcelo Delgado, uno de los acusados por el homicidio. Es concuñado de la víctima.

Horas después del fallecimiento, ya habían sido detenidos tres hermanos, concuñados de la víctima fatal, quienes fueron acusados de ser los autores del homicidio. Sin embargo, la fiscalía decidió imputar a dos de ellos.

Estos fueron identificados como Marcelo Ariel Delgado (29) y Brian Alejandro Delgado (31), quienes fueron acusados de un homicidio simple. Fuentes policiales dijeron que el segundo habría confesado, ante efectivos, su participación en el crimen.

El tercero de los hermanos, de 18 años, por ahora quedó desligado de la causa.

Cómo sigue la investigación por homicidio

Durante este martes y en los próximos días, la fiscalía tomará declaración testimonial a varios testigos del homicidio y se espera por el resultado de distintas pericias solicitadas por los detectives.

Ahora bien, por estas horas las autoridades temen nuevos enfrentamientos en el barrio, por lo que hay una importante presencia policial.

Además, se inició una causa paralela, calificada como tentativa de homicidio agravado, para identificar y detener a quienes atacaron a tiros al efectivo policial que custodiaba la vivienda.