22 de junio de 2026
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Homicidio

Brutal homicidio tras una riña familiar en Ciudad: tres hermanos detenidos

Un hombre de 35 años fue asesinado tras una riña familiar. El homicidio ocurrió en el oeste de la Ciudad de Mendoza.

El sangriento homicidio ocurrió en la madrugada de este lunes.&nbsp;

El sangriento homicidio ocurrió en la madrugada de este lunes. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Un hombre de 35 años fue asesinado en la madrugada luego de ser atacado con un arma blanca en medio de una pelea familiar ocurrida en el barrio Aeroparque de la Ciudad de Mendoza y por el hecho, que es investigado como un homicidio en Mendoza, tres hermanos que además eran concuñados de la víctima quedaron a disposición de la Justicia.

El episodio ocurrió cerca de las 5.50 y la intervención policial comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre un enfrentamiento entre familiares en el barrio Aeroparque. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el hombre herido ya había sido trasladado por particulares hasta el Hospital Lagomaggiore.

La víctima fue identificada como Carlos Gastón Arabel Valdez (35). Según informaron fuentes del caso, ingresó al centro asistencial con una herida de arma blanca en la zona del tórax y, pese a la asistencia médica recibida, falleció minutos después.

Brutal homicidio en la Ciudad de Mendoza: los detalles

Las primeras averiguaciones realizadas por los investigadores permitieron establecer que el conflicto habría involucrado a la víctima y a tres hermanos, quienes además tenían vínculo familiar con el fallecido al ser sus cuñados.

Los presuntos involucrados, de 18, 29 y 31 años, fueron aprehendidos, quedando a disposición de la fiscalía de homicidios en averiguación de los hechos.

La causa continúa en etapa investigativa para determinar cómo se inició la pelea, cuál fue la participación de cada uno de los involucrados y las circunstancias exactas que derivaron en la muerte del hombre de 35 años.

La Justicia avanza con la recolección de pruebas y testimonios para definir la situación procesal de los detenidos en el marco del homicidio ocurrido en la capital de Mendoza.

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