Denuncias en el cementerio de General Alvear: la palabra del abogado de las familias afectadas

La polémica por las presuntas irregularidades en el cementerio departamental de General Alvear sumó nuevas declaraciones. El abogado Claudio Vázquez , representante de las dos familias afectadas, reclamó una investigación administrativa y judicial para determinar responsabilidades.

El abogado considera que el caso requiere una intervención más profunda y cuestionó que no se hayan realizado, según su mirada, las denuncias correspondientes desde el municipio. “ Estamos frente a un gran delito, un terrible delito ”, afirmó. Además, planteó una preocupación mayor : que puedan existir otros casos similares dentro del cementerio municipal y que las familias aún no lo sepan.

“¿Cuántos casos más habrá como este donde ha pasado lo mismo y los familiares no se han enterado? ¿O están en un lugar que quizás no está en sus cuerpos?”, cuestionó.

En concreto, uno de los casos que tomó trascendencia corresponde a la familia Martín, que denunció la construcción de una estructura de hormigón sobre la parcela donde descansaban los restos de su madre y sus hermanos. El otro, pertenece a Graciela Apaolazza, una madre que aseguró que en el lugar donde estaba enterrado su bebé se construyó una nichera “por error”.

En relación al caso de Apaolazza, el abogado indicó que la mujer realizó reclamos administrativos y envió una carta documento a la Municipalidad de General Alvear, que fue respondida por la asesora legal del municipio. Por ese motivo, apuntó contra las autoridades comunales y pidió que se tome dimensión del impacto emocional que tiene la situación para una madre.

Embed - CLAUDIO VÁZQUEZ- REPRESENTANTE LEGAL - YA NO SE PUEDE CREER NI EN LA PAZ DE LOS SEPULCROS EN ALVEAR

“Puede que exista ahí un cuerpo, pero ¿cómo sabemos que ese cuerpo es de la familia?”, expresó el abogado al referirse a lo sucedido con las parcelas.

Para Vázquez, los hechos no deberían analizarse solamente como una falla administrativa porque "recae sobre algún funcionario, ya no sobre un empleado municipal”. En ese sentido, señaló al intendente Alejandro Molero como máxima autoridad responsable de la administración municipal y afirmó que estaría al tanto de la situación debido a que su esposa, quien representa legalmente al municipio, intervino en los reclamos.

“Una cosa es tapar una irregularidad administrativa para no tener problemas políticos y otra es tapar un daño y un delito como el que está ocurriendo en el cementerio de General Alvear”, sostuvo.

El abogado también criticó el estado del predio y aseguró que las responsabilidades deben recaer en quienes tienen funciones de control y gestión.