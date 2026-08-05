5 de agosto de 2026
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Sitio Andino
Gimnasia Artística

El Provincial de Gimnasia Artística impulsó el turismo y el comercio en General Alvear

El Polideportivo Deportistas Alvearenses recibió a competidoras de los 13 clubes afiliados a la Federación Mendocina de Gimnasia Artística.

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Por Sitio Andino Deportes

El Polideportivo Deportistas Alvearenses fue sede del Torneo Provincial de Gimnasia Artística Femenina de niveles 1 y 2, una de las competencias más importantes del calendario de la Federación Mendocina de Gimnasia.

El encuentro reunió a deportistas de los 13 clubes afiliados de la provincia y se convirtió en una destacada exhibición del crecimiento que atraviesa la disciplina en Mendoza.

Durante las jornadas participaron gimnastas de diferentes edades, desde niñas de 6 años hasta competidoras de la categoría mayores, quienes demostraron su técnica, destreza y preparación en cada una de las rutinas.

Más de 400 familias llegaron a General Alvear

La competencia convocó a más de 400 familias provenientes de diferentes departamentos de Mendoza, que se trasladaron hasta General Alvear para acompañar a las deportistas.

La presencia de delegaciones, entrenadores y familiares generó un clima de entusiasmo y compañerismo dentro del polideportivo, más allá de los resultados obtenidos durante la competencia. El torneo también permitió poner en valor la infraestructura deportiva del departamento y su capacidad para recibir eventos de alcance provincial.

Impacto turístico y comercial en el departamento de General Alvear

La llegada de cientos de visitantes produjo un importante movimiento en distintos sectores de General Alvear. Hoteles, alojamientos, comercios y establecimientos gastronómicos registraron una mayor actividad durante el desarrollo del certamen, lo que generó un impacto positivo en la economía local.

De esta manera, la competencia trascendió el ámbito estrictamente deportivo y se transformó en una oportunidad para promocionar al departamento como sede de grandes encuentros provinciales.

Una instancia clasificatoria para competencias nacionales

Además de reunir a las principales instituciones mendocinas, el torneo fue una instancia clasificatoria para futuras competencias nacionales. Esto aumentó la importancia de cada presentación y elevó el nivel de exigencia de las rutinas realizadas por las gimnastas.

El encuentro permitió reconocer el esfuerzo, la constancia y la dedicación de las deportistas, al tiempo que confirmó el crecimiento de la gimnasia artística femenina en toda la provincia.

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