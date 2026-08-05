Los mendocinos Fernández, Gollano y Righi buscan seguir prendidos en el Argentino de Motocross

Luego del gran rendimiento mostrado en San Juan, el Campeonato Argentino de Motocross volverá a la acción este fin de semana con la quinta fecha del calendario. Gabriel "Pipío" Fernández, Agustín Gollano y Luciano Righi viajarán a Catamarca con el objetivo de seguir sumando puntos importantes en sus respectivas categorías.
Cómo llegan Fernández, Gollano y Righi al Argentino de Motocross en Catamarca
Agustín Gollano también llega con confianza luego del podio conseguido en la última presentación. El representante de Mendoza intentará mantenerse entre los protagonistas de MX2 para seguir prendido en la lucha por los primeros puestos cuando el calendario comienza a ingresar en una etapa decisiva.
Qué buscará Luciano Righi en la quinta fecha del Argentino de Motocross
Luciano Righi volverá a competir en la categoría MX1, la división principal del motocross argentino, luego de mostrar una evolución constante en las primeras fechas de la temporada.
El mendocino intentará seguir acercándose al grupo de punta. Righi continúa sumando experiencia frente a los mejores pilotos del país y Catamarca aparece como una buena oportunidad para seguir creciendo en la máxima categoría.
Cuándo se correrá la quinta fecha del Argentino de Motocross
La actividad comenzará el sábado con los entrenamientos oficiales y las tandas clasificatorias. Las competencias finales del Campeonato Argentino de Motocross se disputarán el domingo en el circuito Campanas del Rosario.
Con tres pilotos atravesando un buen presente deportivo, Mendoza volverá a tener una fuerte representación en Catamarca, donde Fernández, Gollano y Righi buscarán mantenerse entre las principales referencias del motocross nacional.