14 de julio de 2026
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Motocross

Argentino de Motocross: los mendocinos Fernández, Gollano y Righi hicieron rugir el suelo sanjunino

El Campeonato Argentino de Motocross desarrolló su cuarta fecha en San Juan. Entrá a la nota y mirá cómo les fue a los pilotos de Mendoza.

Lucho Righi comienza a acomodarse en el Argentino de Motocross 2026.

Lucho Righi comienza a acomodarse en el Argentino de Motocross 2026.

 Por Martín Sebastián Colucci

La cuarta fecha del Campeonato Argentino de Motocross volvió a tener fuerte protagonismo mendocino. En el circuito Santa Lucía MX Park, en San Juan, Gabriel “Pipío” Fernández, Agustín Gollano y Luciano Righi firmaron actuaciones destacadas para mantener a la provincia entre las principales referencias del certamen nacional.

La jornada dejó una victoria, un podio y otro gran resultado en la categoría más competitiva del país. Además, dos de los representantes mendocinos continúan en la pelea directa por el campeonato cuando el calendario comienza a ingresar en su segunda mitad.

“Pipío” volvió a demostrar un gran nivel y todos sus pergaminos de campeón en San Juan y, de acuerdo con la información de su equipo, continúa liderando el campeonato, consolidándose como uno de los grandes candidatos al título de la temporada.

Motocross: Gollano volvió al podio y no pierde de vista la punta

Otro de los grandes protagonistas fue Agustín Gollano, quien finalizó tercero en MX2, una de las divisionales más competitivas del motocross argentino.

El mendocino sumó 28 puntos y continúa peleando el liderazgo del campeonato. El podio conseguido en San Juan le permitió mantenerse en la conversación por el título cuando todavía restan varias fechas por disputarse.

Righi sigue creciendo entre los mejores de la categoría reina

En MX1, la categoría principal del motocross nacional, Luciano Righi volvió a mostrar una evolución constante al finalizar en el quinto puesto, sumando 19 unidades frente a varios de los mejores pilotos del país.

El propio mendocino realizó un balance positivo de su actuación: "Tuve un fin de semana positivo, rescatando más experiencia en la máxima categoría. En la primera manga un error no me dejó concretar un buen resultado. En la segunda, peleando los primeros puestos, pude definir una buena manga. Estoy contento con el desempeño, pero hay que seguir trabajando. No es suficiente y sé que puedo estar mejor", expresó tras la competencia.

Así quedaron los principales podios del Motocross en San Juan

En MX1, la victoria quedó para Joaquín Poli, seguido por Carlos Andrés Padilla y Germán Bratschi, mientras que el mendocino Luciano Righi completó un destacado quinto puesto.

En MX2, el ganador fue Máximo Cáceres, escoltado por Felipe Vilchez, mientras que Agustín Gollano completó el podio con un valioso tercer lugar.

Por su parte, en MX3 C, Gabriel Fernández se quedó con el triunfo, seguido por Gastón Senatore y Estanislao Salanueva, cerrando una jornada perfecta para el representante mendocino.

Catamarca será la próxima parada del Argentino

Luego del paso por San Juan, el Campeonato Argentino de Motocross ya tiene la mira puesta en la quinta fecha de la temporada.

La próxima cita será los días 8 y 9 de agosto en el circuito Campanas del Rosario, en Catamarca, donde Fernández, Gollano y Righi intentarán mantener el protagonismo que vienen mostrando y seguir dejando a Mendoza entre las principales referencias del motocross nacional.

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