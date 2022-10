El mendocino "Pipío" Fernández ganó en el Argentino de Motocross y da pelea por el título

Gabriel Fernández tuvo un paso arrollador en suelo pampeano. Con la única premisa de consumar el triunfo, el piloto de Mendoza no cometió errores en su andar y obtuvo dos sendos primeros puestos con los que aún da pelea por retener el título.

Tras la exigente prueba, y con la mente puesta en validar el certamen conquistado allá por 2019, “Pipío” comentó: “Gané una carrera muy linda y dura, ya que hay muchos saltos altos. Me voy un poco triste porque no pude descontar muchos puntos en la punta. Lo bueno de todo esto es que triunfé en otra fecha del Argentino que no es para nada fácil porque son muchas las motos. Queda una fecha más y vamos a dejar todo”, dijo.