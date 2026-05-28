28 de mayo de 2026
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Thiago Tirante

Thiago Tirante dio el golpe en Roland Garros y sostuvo a Argentina en una jornada durísima

El argentino Thiago Tirante eliminó a Davidovich Fokina en Roland Garros 2026 y fue el único argentino que logró ganar este miércoles en París. Mirá lo sucedido.

Thiago Tirante consiguió el mejor triunfo de su carrera y avanzó por primera vez a la tercera ronda de un Grand Slam. &nbsp;

Thiago Tirante consiguió el mejor triunfo de su carrera y avanzó por primera vez a la tercera ronda de un Grand Slam.

 

Por Sitio Andino Deportes

Thiago Tirante consiguió este miércoles uno de los triunfos más importantes de su carrera al derrotar al español Alejandro Davidovich Fokina en cuatro sets y avanzar por primera vez a la tercera ronda de Roland Garros. En una jornada muy complicada para el tenis argentino, el platense fue el único representante nacional que logró ganar en el Grand Slam parisino.

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La victoria representó un paso histórico para Thiago Tirante, que logró clasificarse por primera vez a la tercera ronda de un torneo de Grand Slam y continúa atravesando el mejor momento de toda su carrera profesional.

Además, gracias a esta actuación en Roland Garros, Tirante quedará muy cerca de ingresar por primera vez al Top 50 del ranking ATP, una situación que confirma el enorme crecimiento que viene mostrando durante la temporada.

En la próxima instancia tendrá como rival al español Pablo Carreno Busta, quien avanzó tras el retiro del australiano Thanasi Kokkinakis.

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Davidovich Fokina apuntó fuerte contra Mariano Puerta

Después de la derrota, el español Davidovich Fokina también fue protagonista por sus explosivas declaraciones sobre el argentino Mariano Puerta, quien dejó de ser su entrenador en plena disputa del torneo.

Me escribió un mensaje muy largo después del primer partido para decirme que no quería continuar”, explicó el español, visiblemente molesto por la situación.

Además, aseguró que Puerta “nos falló como persona” y reveló que incluso bloqueó tanto su teléfono como el de su esposa después de abandonar el equipo de trabajo.

Las declaraciones rápidamente generaron repercusión en el ambiente del tenis internacional debido a la inesperada ruptura entre ambos en medio de un Grand Slam.

Navone, Ugo Carabelli y Trungelliti quedaron eliminados

Más allá de la gran victoria de Tirante, la jornada fue muy complicada para el resto de los argentinos presentes en Roland Garros.

Mariano Navone perdió un partidazo maratónico frente al checo Jakub Mensik en cinco sets y quedó eliminado después de una batalla de 4 horas y 41 minutos.

El encuentro se definió recién en un dramático super tie-break del quinto set por 13-11, y terminó con Mensik completamente acalambrado y necesitando asistencia médica para poder abandonar la cancha.

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli cayó frente al ruso Andrey Rublev, mientras que Marco Trungelliti perdió ante otro ruso, Karen Khachanov.

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