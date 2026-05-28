River goleó en la Sudamericana y dejó una imagen histórica con once jugadores formados en el club

River Plate derrotó 3-0 a Blooming en el Monumental por la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana y aseguró el primer puesto de su zona. Más allá de la clasificación, el equipo de Eduardo Coudet dejó una imagen que rápidamente generó repercusión entre los hinchas: terminó el encuentro con once futbolistas surgidos o potenciados en las divisiones inferiores del club.
River reaccionó tras el golpe del Apertura y goleó en el Monumental
Uno de los puntos más altos de la noche fue justamente Lucas Silva, quien convirtió un verdadero golazo desde afuera del área para sellar el 3-0 definitivo y desatar el festejo en el Monumental. Además, Joaquín Freitas también tuvo participación directa en la jugada que derivó en el penal convertido posteriormente por Fausto Vera.
La cantera de River volvió a ser protagonista en una noche especial
Sin embargo, más allá del resultado, la gran imagen de la noche apareció en el tramo final del encuentro. Con varios cambios realizados por Eduardo Coudet, River terminó jugando con una formación completamente vinculada a sus inferiores.
En los últimos minutos ingresaron Ulises Giménez, Santiago Lencina, Lautaro Pereyra y Jonathan Spiff, quienes se sumaron a otros futbolistas con fuerte identificación formativa con el club como Lucas Martínez Quarta, Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Joaquín Freitas y Santiago Beltrán.
La situación rápidamente generó repercusión entre los hinchas millonarios, ya que volvió a quedar reflejada una de las grandes marcas históricas de River: la capacidad permanente para formar futbolistas y sostener una identidad ligada a las divisiones inferiores.
La imagen también representó un alivio importante para el cuerpo técnico después de varias semanas de cuestionamientos y tensión deportiva.
Embed - SALAS ERRÓ EL PENAL PERO DESPUÉS CONVIRTIÓ Y RIVER TERMINÓ LÍDER | River 3-0 Blooming | RESUMEN
River ya piensa en los octavos de final de la Copa Sudamericana
Con este triunfo, River Plate aseguró el primer puesto del Grupo H y logró clasificarse directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El equipo de Eduardo Coudet ahora aguardará por el sorteo para conocer a su próximo rival, mientras intenta recuperar confianza y consolidar una estructura futbolística que mezcla experiencia con una fuerte presencia juvenil.
Además del resultado, la victoria dejó sensaciones positivas pensando en lo que viene, especialmente por el rendimiento de varios juveniles que empiezan a ganar cada vez más protagonismo dentro del plantel profesional.