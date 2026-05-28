River goleó en la Sudamericana y dejó una imagen histórica con once jugadores formados en el club

Lucas Silva marcó un golazo en la victoria de River ante Blooming y fue una de las grandes figuras de la noche en el Monumental.

River Plate derrotó 3-0 a Blooming en el Monumental por la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana y aseguró el primer puesto de su zona. Más allá de la clasificación, el equipo de Eduardo Coudet dejó una imagen que rápidamente generó repercusión entre los hinchas: terminó el encuentro con once futbolistas surgidos o potenciados en las divisiones inferiores del club .

El Millonario necesitaba dar una respuesta futbolística luego del duro golpe sufrido en el Torneo Apertura y logró hacerlo con una actuación sólida frente a Blooming. Los goles de Maximiliano Salas , Fausto Vera y Lucas Silva le dieron forma a una victoria muy importante para River, que dominó gran parte del encuentro y volvió a mostrar intensidad ofensiva en condición de local.

Un campeón del mundo está listo para venir a River

River quiere cerrar el semestre con una alegría en la Sudamericana

Uno de los puntos más altos de la noche fue justamente Lucas Silva , quien convirtió un verdadero golazo desde afuera del área para sellar el 3-0 definitivo y desatar el festejo en el Monumental. Además, Joaquín Freitas también tuvo participación directa en la jugada que derivó en el penal convertido posteriormente por Fausto Vera .

¡GANÓ RIVER! Maximiliano Salas Fausto Vera Lucas Silva El Millonario terminó primero en el Grupo H y clasificó a los octavos de final de la CONMEBOL #Sudamericana . pic.twitter.com/zYV4UFkC10

La cantera de River volvió a ser protagonista en una noche especial

Sin embargo, más allá del resultado, la gran imagen de la noche apareció en el tramo final del encuentro. Con varios cambios realizados por Eduardo Coudet, River terminó jugando con una formación completamente vinculada a sus inferiores.

En los últimos minutos ingresaron Ulises Giménez, Santiago Lencina, Lautaro Pereyra y Jonathan Spiff, quienes se sumaron a otros futbolistas con fuerte identificación formativa con el club como Lucas Martínez Quarta, Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Joaquín Freitas y Santiago Beltrán.

La situación rápidamente generó repercusión entre los hinchas millonarios, ya que volvió a quedar reflejada una de las grandes marcas históricas de River: la capacidad permanente para formar futbolistas y sostener una identidad ligada a las divisiones inferiores.

La imagen también representó un alivio importante para el cuerpo técnico después de varias semanas de cuestionamientos y tensión deportiva.

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River ya piensa en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Con este triunfo, River Plate aseguró el primer puesto del Grupo H y logró clasificarse directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo de Eduardo Coudet ahora aguardará por el sorteo para conocer a su próximo rival, mientras intenta recuperar confianza y consolidar una estructura futbolística que mezcla experiencia con una fuerte presencia juvenil.

Además del resultado, la victoria dejó sensaciones positivas pensando en lo que viene, especialmente por el rendimiento de varios juveniles que empiezan a ganar cada vez más protagonismo dentro del plantel profesional.

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones