28 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Club Atlético River Plate

River goleó en la Sudamericana y dejó una imagen histórica con once jugadores formados en el club

River Plate venció 3-0 a Blooming por la Copa Sudamericana y cerró el partido con once futbolistas surgidos de sus inferiores. Mirá el detalle.

Lucas Silva marcó un golazo en la victoria de River ante Blooming y fue una de las grandes figuras de la noche en el Monumental. &nbsp;

Lucas Silva marcó un golazo en la victoria de River ante Blooming y fue una de las grandes figuras de la noche en el Monumental.

 

Por Sitio Andino Deportes

River Plate derrotó 3-0 a Blooming en el Monumental por la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana y aseguró el primer puesto de su zona. Más allá de la clasificación, el equipo de Eduardo Coudet dejó una imagen que rápidamente generó repercusión entre los hinchas: terminó el encuentro con once futbolistas surgidos o potenciados en las divisiones inferiores del club.

Lee además
River Plate recibe a Blooming buscando asegurar el primer puesto del Grupo H de la Copa Sudamericana.  

River quiere cerrar el semestre con una alegría en la Sudamericana
Thiago Almada llegó al país y habló sobre la posibilidad de jugar en River tras los rumores de mercado.  

Un campeón del mundo está listo para venir a River

Uno de los puntos más altos de la noche fue justamente Lucas Silva, quien convirtió un verdadero golazo desde afuera del área para sellar el 3-0 definitivo y desatar el festejo en el Monumental. Además, Joaquín Freitas también tuvo participación directa en la jugada que derivó en el penal convertido posteriormente por Fausto Vera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2059822516810461600&partner=&hide_thread=false

La cantera de River volvió a ser protagonista en una noche especial

Sin embargo, más allá del resultado, la gran imagen de la noche apareció en el tramo final del encuentro. Con varios cambios realizados por Eduardo Coudet, River terminó jugando con una formación completamente vinculada a sus inferiores.

En los últimos minutos ingresaron Ulises Giménez, Santiago Lencina, Lautaro Pereyra y Jonathan Spiff, quienes se sumaron a otros futbolistas con fuerte identificación formativa con el club como Lucas Martínez Quarta, Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Joaquín Freitas y Santiago Beltrán.

La situación rápidamente generó repercusión entre los hinchas millonarios, ya que volvió a quedar reflejada una de las grandes marcas históricas de River: la capacidad permanente para formar futbolistas y sostener una identidad ligada a las divisiones inferiores.

La imagen también representó un alivio importante para el cuerpo técnico después de varias semanas de cuestionamientos y tensión deportiva.

Embed - SALAS ERRÓ EL PENAL PERO DESPUÉS CONVIRTIÓ Y RIVER TERMINÓ LÍDER | River 3-0 Blooming | RESUMEN

River ya piensa en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Con este triunfo, River Plate aseguró el primer puesto del Grupo H y logró clasificarse directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo de Eduardo Coudet ahora aguardará por el sorteo para conocer a su próximo rival, mientras intenta recuperar confianza y consolidar una estructura futbolística que mezcla experiencia con una fuerte presencia juvenil.

Además del resultado, la victoria dejó sensaciones positivas pensando en lo que viene, especialmente por el rendimiento de varios juveniles que empiezan a ganar cada vez más protagonismo dentro del plantel profesional.

La síntesis

Embed

Los resultados

Embed

Las posiciones

Embed

Temas
Seguí leyendo

Las cargadas de Boca a River por perder la final del Apertura aparecieron en Mendoza

¡El papá de River! Belgrano se lo dio vuelta a River y gritó campeón del Torneo Apertura

River salvó un punto y depende de un resultado para clasificar: mirá los números

River quiere sellar los octavos de la Sudamericana antes de la final del Apertura

Todo lo que hay que saber del duelo entre Belgrano y River

El campeón del Apertura puede ir por cuatro títulos más: cuáles son

Boca enfrenta una noche límite en la Copa Libertadores ante la Católica

El n° 1 no va más: Cerúndolo hizo historia y bajó a Sinner en París

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra cerró una fase de grupos histórica en la Copa Libertadores y ahora espera rival para los octavos de final.  

La Lepra espera rival tras una fase de grupos histórica en la Libertadores: quién le puede tocar

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 27 de mayo: números ganadores del sorteo 3377

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 27 de mayo: números ganadores del sorteo 3377

Ultimátum: qué pidió la denunciante de Marcelo DAgostino

Ultimátum: qué pidió la denunciante de Marcelo D'Agostino

La defensa insistió además en que las entrevistas judiciales se desarrollen sin custodia penitenciaria presente

El pedido del juez que recorrió la cárcel de Almafuerte tras las denuncias de los presos

A más de un mes de los incendios, se han registrado avances importantes video

Video: la víctima de los tres incendios en General Alvear reveló un dato inesperado sobre el sospechoso

El joven aseguró que ingresó caminando a un sector sin vigilancia ni señalización

Polémica en San Rafael por un influencer que expuso el abandono de un sitio arqueológico y recibió amenazas