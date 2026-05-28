La Lepra logró una marca que ningún debutante argentino alcanzó en 58 años en la Libertadores

El Club Sportivo Independiente Rivadavia volvió a hacer historia en la Copa Libertadores y terminó de construir una fase de grupos inolvidable tras derrotar 3-1 a Bolívar en Bolivia. El equipo de Alfredo Berti no solamente cerró invicto el Grupo C, sino que además se transformó en uno de los mejores primeros de toda la competencia y rompió récords históricos que quedarán grabados para siempre en la memoria del fútbol mendocino.
La Lepra rompió récords históricos y sorprendió a toda América
El conjunto mendocino consiguió una campaña que ya quedó marcada entre las más impactantes de toda la historia moderna de la Copa Libertadores. Con cinco triunfos y un empate, Independiente Rivadavia se convirtió en el mejor debutante de cualquier país en una fase de grupos de cuatro equipos, igualando lo realizado por Estudiantes de La Plata en 1968.
Como si fuera poco, la Lepra también se transformó en el mejor debutante del interior del país dentro de una fase de grupos de Libertadores, dejando atrás lo conseguido por Rosario Central en 1974.
Los números terminan reflejando algo mucho más profundo: un equipo mendocino que pasó de la ilusión a competir de igual a igual contra gigantes sudamericanos y a convertirse en una de las grandes revelaciones del continente.
Independiente Rivadavia mostró carácter y cerró la fase de grupos a lo grande
La victoria frente a Bolívar volvió a mostrar la verdadera identidad de este equipo. En un contexto complicado, lejos de Mendoza y con muchísima presión, la Lepra volvió a responder con personalidad y fútbol.
El conjunto de Alfredo Berti jugó un gran primer tiempo y encontró la ventaja gracias al gol de Leonel Bucca, después de una gran jugada colectiva iniciada por Matías Fernández.
En el complemento llegó el empate del equipo boliviano tras un remate de Robson Matheus que terminó desviándose en Martín Cauteruccio, pero Independiente Rivadavia jamás perdió la calma y volvió a demostrar carácter, intensidad y convicción en uno de los escenarios más difíciles de toda la Copa.
Cuando el partido parecía complicarse apareció nuevamente Sebastian Villa, una de las grandes figuras de toda la Libertadores. El colombiano marcó un verdadero golazo para poner el 2-1 y más tarde asistió a Diego Crego, quien selló el 3-1 definitivo para desatar otra noche histórica del conjunto mendocino.
El sorteo se realizará este viernes desde las 12 y la Lepra tendrá la ventaja de definir la serie jugando en Mendoza gracias a la enorme cantidad de puntos obtenidos en la fase de grupos.
Los octavos de final se disputarán durante la segunda semana de agosto, una fecha que ya empieza a generar ansiedad e ilusión entre miles de hinchas mendocinos que sueñan con seguir escribiendo páginas históricas a nivel continental.