Mundial 2026: Scaloni habló de la lista y dejó una frase fuerte sobre la renovación

Lionel Scaloni comenzó a definir la lista para el Mundial 2026 y respaldó a varios campeones del mundo.

Lionel Scaloni comenzó a entregar señales importantes sobre la lista de convocados de la Selección argentina para el Mundial 2026 y dejó una frase que rápidamente generó repercusión en el mundo del fútbol. El entrenador campeón del mundo aseguró que la renovación “no es un tema prioritario” y respaldó la continuidad de varios futbolistas históricos dentro del plantel albiceleste.

El entrenador de la Selección argentina explicó que no considera necesario realizar cambios profundos dentro del plantel únicamente por una cuestión de edad y dejó en claro que la prioridad seguirá siendo el rendimiento futbolístico.

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“ La renovación no es un tema prioritario ”, sostuvo Lionel Scaloni , quien además se preguntó por qué debería sacar jugadores “ si no lo merecen ”.

El técnico campeón en Qatar 2022 también destacó que varios integrantes del plantel llegan en una edad ideal para disputar una nueva Copa del Mundo y remarcó que siguen siendo convocados por actualidad y no solamente por lo realizado años atrás.

“Estos jugadores están convocados porque siguen vigentes, no por ser campeones del mundo”, aseguró Scaloni durante la conferencia de prensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2059733883499737235&partner=&hide_thread=false "NI EN MIS MEJORES SUEÑOS HUBIERA PENSADO QUE SERÍA EL DT DE ARGENTINA"



Lionel Scaloni recordó el momento que cambio la historia, cuando le tocó asumir como DT de la Selección



"Cuándo me ofrecieron ser DT de Argentina no lo dudé, ni siquiera 5 minutos. Fuí y dije… pic.twitter.com/FhmrhpkFbR — Diario Olé (@DiarioOle) May 27, 2026

El DT confirmó que esperará hasta último momento para definir la lista

Pensando en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Scaloni explicó que no confirmará la lista definitiva hasta último momento debido a las dudas físicas que existen sobre varios futbolistas. El entrenador reconoció que actualmente tiene alrededor de 10 jugadores llegando con lo justo desde lo físico y aseguró que serán evaluados permanentemente antes de tomar la decisión final.

Además, explicó que la experiencia obtenida en el Mundial de Qatar le enseñó que una Copa del Mundo obliga muchas veces a modificar planes iniciales a medida que avanza la competencia. “A medida que van pasando los partidos te permite ir cambiando”, señaló el técnico argentino, quien además valoró la importancia de contar con futbolistas capaces de aportar “más vértigo” en determinados contextos de juego.

Pese a eso, dejó en claro que la identidad futbolística del equipo no cambiará. “Nuestra manera ya la tenemos y no la vamos a cambiar”, remarcó.

Scaloni habló de Di María, Dybala y Cristian Romero

Durante la conferencia, el entrenador también se refirió a varias situaciones puntuales dentro del plantel argentino rumbo al Mundial 2026.

Sobre Angel Di Maria, Scaloni fue contundente y aseguró que “reemplazar a Di María es imposible”, aunque aclaró que respeta totalmente la decisión del rosarino de cerrar su ciclo en la Selección.

En cuanto a Paulo Dybala, reconoció que posee una calidad “indudable”, aunque explicó que aparecieron otros futbolistas que lograron consolidarse en esa posición.

Además, llevó tranquilidad sobre la situación física de Cristian Romero y aseguró que el defensor llegará “fresco de cara al Mundial”.

La Selección argentina volverá a ir por todo en el Mundial 2026

Con la tranquilidad que lo caracteriza, Scaloni también evitó confiarse respecto al grupo que le tocará afrontar a la Selección argentina en el próximo Mundial y rechazó la idea de que existan rivales accesibles.

El entrenador dejó en claro que el objetivo volverá a ser competir al máximo nivel y mantener la identidad que convirtió al equipo en campeón del mundo.

“A esta copa vamos a ir de la misma manera, dejando la vida y respetando nuestra cultura, nuestra tradición y a la gente”, sentenció el técnico argentino.