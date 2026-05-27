La psicología explica por qué tantas personas aman ver el Mundial

Cada cuatro años se celebra la Copa Mundial de Fútbol , un evento internacional que reúne a miles de fanáticos alrededor del mundo impulsados por la ilusión y el deseo de ver a su selección triunfar. Descubrí qué hay detrás de las personas que aman ver el Mundial, según la psicología .

De acuerdo con información del medio La 100, especialistas señalan que gran parte del atractivo nace de la necesidad de sentirse parte de un grupo : compartir una camiseta, reunirse para ver un partido o celebrar un gol en conjunto refuerza la identidad y convierte lo que ocurre en la cancha en una emoción colectiva.

También se destaca el modo en que el torneo está construido como un relato continuo, con momentos de tensión, sorpresas y figuras destacadas que capturan la atención incluso de quienes no siguen el deporte habitualmente. Esa dinámica hace que cada encuentro se viva como un episodio con carga emocional propia .

A su vez, durante la competencia se genera una especie de pausa en la rutina cotidiana, donde la atención social se concentra en lo que sucede en los partidos y sus repercusiones. Las reacciones compartidas (desde un grito de gol hasta una discusión sobre una jugada) fortalecen los vínculos entre personas, creando espacios de conexión que van más allá del resultado deportivo.

En ese contexto, también ocupa un lugar especial el clásico álbum del Mundial, que transforma el torneo en una experiencia participativa y cotidiana. Para muchas personas, el álbum no solo despierta nostalgia y entusiasmo, sino que además funciona como una forma de seguir el campeonato más de cerca.

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