Por qué algunas personas suben estados todos los días en WhatsApp, según la psicología

Por lo general, conocemos a personas, o incluso nosotros mismos, a quienes les gusta subir estados de WhatsApp todos los días. Más allá de una simple decisión cotidiana, este hábito puede tener significados específicos, según la psicología . A continuación, todos los detalles.

Subir estados todos los días no es casual y la psicología lo explica

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Según el medio TN, desde la mirada psicológica, compartir estados de WhatsApp de manera constante puede responder a la necesidad de sentirse incluido y conectado con otros . Mantenerse visible en estas plataformas funciona, en muchos casos, como una forma de reafirmar la propia presencia dentro de un entorno social.

A su vez, este hábito puede estar impulsado por la búsqueda de reconocimiento . Las visualizaciones, reacciones o respuestas generan una sensación de aprobación que puede impactar en la autoestima y, en algunos casos, volverse una fuente de dependencia emocional.

Además, cada publicación contribuye a moldear la imagen que se quiere proyectar. Las personas seleccionan cuidadosamente qué mostrar y cómo hacerlo, y muchas veces utilizan los estados para comunicar mensajes implícitos o dirigidos a alguien específico sin nombrarlo directamente.

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