1 de mayo de 2026
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Por qué algunas personas suben estados todos los días en WhatsApp, según la psicología

¿Subís estados de WhatsApp todos los días? Este hábito podría decir mucho más de lo que creés. Descubrí qué revela sobre vos según la psicología.

Por qué algunas personas suben estados todos los días en WhatsApp, según la psicología

Por qué algunas personas suben estados todos los días en WhatsApp, según la psicología

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, conocemos a personas, o incluso nosotros mismos, a quienes les gusta subir estados de WhatsApp todos los días. Más allá de una simple decisión cotidiana, este hábito puede tener significados específicos, según la psicología. A continuación, todos los detalles.

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Subir estados todos los días no es casual y la psicología lo explica

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¿Subís estados de WhatsApp todos los días? Esto dice la psicología sobre vos

Según el medio TN, desde la mirada psicológica, compartir estados de WhatsApp de manera constante puede responder a la necesidad de sentirse incluido y conectado con otros. Mantenerse visible en estas plataformas funciona, en muchos casos, como una forma de reafirmar la propia presencia dentro de un entorno social.

A su vez, este hábito puede estar impulsado por la búsqueda de reconocimiento. Las visualizaciones, reacciones o respuestas generan una sensación de aprobación que puede impactar en la autoestima y, en algunos casos, volverse una fuente de dependencia emocional.

Además, cada publicación contribuye a moldear la imagen que se quiere proyectar. Las personas seleccionan cuidadosamente qué mostrar y cómo hacerlo, y muchas veces utilizan los estados para comunicar mensajes implícitos o dirigidos a alguien específico sin nombrarlo directamente.

Si te interesa descubrir cómo la psicología interpreta gestos y decisiones cotidianas, no te pierdas esta nota: “Qué hay detrás de mirar Instagram o TikTok constantemente, según la psicología ”.

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