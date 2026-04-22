Guía técnica para elegir leña: propiedades del quebracho, algarrobo y sarmiento

Elegir la leña adecuada es un paso crítico para garantizar que el calor sea constante durante toda la cocción del asado . No todas las maderas se comportan igual ante el fuego, y entender su densidad y poder calorífico te permitirá controlar mejor los tiempos y el sabor final de cada corte.

El rendimiento de un combustible vegetal depende de su contenido de humedad y de su densidad . Mientras más densa es la madera, más tarda en consumirse y más energía libera en forma de brasas duraderas.

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El quebracho colorado es el estándar de oro en las parrillas argentinas debido a su altísima densidad (aproximadamente 1.200 kg/m³). Esta característica física le otorga un poder calorífico que ronda las 4.500 kcal/kg, lo que garantiza brasas pesadas que no se vuelven ceniza rápidamente.

Al tener una combustión lenta, es la opción ideal si tenés que cocinar piezas grandes, como un costillar, que requieren varias horas de exposición. Según estudios del INTA sobre biomasa, la dureza de esta madera permite mantener una temperatura estable sin necesidad de reponer combustible constantemente.

Sin embargo, debés tener cuidado con el encendido, ya que su baja porosidad hace que tarde más en "prender". Una vez que logra la incandescencia, el quebracho proporciona una radiación infrarroja constante que penetra las fibras de la carne de manera uniforme.

Algarrobo y sarmiento: aroma y velocidad para tu leña

El algarrobo se ubica en un punto medio muy valorado por los parrilleros por su equilibrio entre rendimiento y aporte organoléptico. Su densidad es menor a la del quebracho, pero compensa con un humo aromático que perfuma las piezas sin invadir el sabor original.

Es una madera que genera brasas con mayor rapidez, lo que la hace práctica para un asado de cortes delgados como entrañas o matambritos. Su estructura celular permite una liberación de gases más fluida, facilitando un encendido más ágil que el de las maderas extremadamente duras.

Por otro lado, el sarmiento (los restos de la poda de la vid) es el combustible por excelencia en las zonas vitivinícolas como Mendoza. Al ser ramas delgadas y muy porosas, su combustión es casi inmediata y genera una llama intensa pero de muy corta duración.

fruto del agarrobo Algarrobo y sus frutos, una de las maderas que se utilizan para hacer un asado

Cómo lograr una sobremesa larga con la mejor leña

Si tu objetivo es estirar la sobremesa, necesitás maderas de "madera dura" que sigan entregando calor residual una vez terminada la comida. El quebracho y el algarrobo grueso son los únicos que pueden garantizar ese rescoldo necesario para calentar la pava o mantener el ambiente agradable.

El sarmiento, aunque es excelente para dar un toque ahumado al principio o cocinar cortes rápidos, no sirve para el mantenimiento posterior. Su baja densidad estructural hace que se convierta en ceniza volátil en pocos minutos, perdiendo toda capacidad de retención térmica.

Para un éxito total, podés combinar técnicas: empezá con sarmiento para aromatizar y encender, y pasá al quebracho para la cocción profunda. De esta manera, aprovechás la química de cada material para obtener un resultado gastronómico superior y una eficiencia energética real.