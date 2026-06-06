Medicina del sueño: por qué la siesta en la provincia de Mendoza combina el reloj circadiano con la tradición

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Por Analía Martín







El reloj biológico y las tradiciones regionales convergen en la provincia de Mendoza a través de un hábito muy saludable: la siesta. Más allá de ser un rasgo de la cultura local, la medicina demuestra que este descanso diurno responde a una necesidad orgánica crucial para recargar energías, disminuir el estrés y restablecer el equilibrio físico.

¿Cuáles son los fundamentos biológicos de la siesta? El cuerpo humano está regido por un ritmo circadiano natural que regula las funciones vitales. A mitad de la jornada, se produce un descenso leve en la temperatura corporal que genera una caída en los niveles de energía y provoca un estado de somnolencia inevitable. Los especialistas señalan que este descanso corto es necesario para "cortar" el día, reorganizar las conexiones neuronales y potenciar la productividad. Instituciones como los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. resaltan que dormir lo necesario es un componente vital para la regulación de hormonas y el sistema inmunitario.

hombre durmiendo la siesta Entre los beneficios de dormir la siesta se encuentra una notoria reducción del estrés

Para optimizar este hábito en la provincia de Mendoza, incorporar una siesta breve (conocida como Power Nap) ofrece múltiples ventajas científicas:

Mejora el rendimiento cognitivo: Según datos de la Clínica Mayo, aumenta de forma notable el tiempo de reacción, la atención y la concentración durante el resto del día.

Según datos de la Clínica Mayo, aumenta de forma notable el tiempo de reacción, la atención y la concentración durante el resto del día. Fortalece la memoria: Un descanso de al menos 20 a 45 minutos ayuda a consolidar lo aprendido en la mañana y reduce drásticamente la fatiga mental.

Un descanso de al menos 20 a 45 minutos ayuda a consolidar lo aprendido en la mañana y reduce drásticamente la fatiga mental. Regula el estado de ánimo: Disminuye la irritabilidad y la impulsividad, permitiendo afrontar las obligaciones cotidianas y la frustración con mayor tolerancia.

Disminuye la irritabilidad y la impulsividad, permitiendo afrontar las obligaciones cotidianas y la frustración con mayor tolerancia. Salud cardiovascular: Contribuye a la disminución de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ayudando al organismo a lidiar contra el estrés acumulado. mujer y perro durmiendo la siesta La siesta ideal no debe superar los 30 minutos Para que la siesta sea una verdadera aliada de la salud, los expertos aconsejan que su duración sea menor a 30 minutos, evitando así la inercia del sueño. En las tierras cuyanas, este equilibrio perfecto entre biología y costumbres locales sigue demostrando que frenar a mitad del día es la mejor inversión para una vida sana.