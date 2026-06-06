Choque entre dos camionetas termina con la muerte de una mujer en Maipú

Un trágico choque entre dos camionetas se registró este sábado en Maipú y dejó como saldo la muerte de una mujer de 74 años que viajaba como acompañante en uno de los vehículos involucrados. Además, los dos conductores resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Santa Isabel de Hungría para recibir atención médica.

El hecho fue reportado alrededor de las 18.30 , cuando se alertó sobre una colisión entre una camioneta Volkswagen Amarok y una Ford Ranger en la Ruta Provincial 14 , frente a la Bodega Toso , en el distrito de Barrancas .

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la Volkswagen Amarok , conducida por un hombre de 76 años y en la que viajaba una mujer de 74 años como acompañante, salía del ingreso sur de la Bodega Toso cuando fue impactada por una Ford Ranger que circulaba por la Ruta 14 en dirección oeste y era conducida por una sola persona.

Como consecuencia del fuerte choque, ambos vehículos terminaron fuera de la calzada , sobre la banquina sur de la ruta . Al arribar al lugar, el personal médico constató el fallecimiento de la mujer de 74 años .

Respecto de los heridos, el conductor de la Amarok sufrió politraumatismos moderados y fue trasladado al Hospital Santa Isabel de Hungría. En tanto, el conductor de la Ford Ranger presentó politraumatismos y un traumatismo torácico, por lo que también fue derivado al mismo centro asistencial.

En actuaciones policiales, se realizaron pruebas de alcoholemia a ambos conductores, cuyos resultados fueron negativos.

En el operativo trabajaron efectivos de la Subcomisaría Barrancas, Policía Científica, Bomberos y personal de Tránsito Municipal de Maipú. Mientras tanto, la Justicia continúa investigando las circunstancias que provocaron el accidente fatal.