6 de junio de 2026
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Pelea

Video: una violenta pelea a la salida de un boliche en General Alvear

Lo protagonizaron un grupo de jóvenes durante la madrugada del sábado. Como consecuencia del hecho se registraron heridos, entre ellos uno hospitalizado de gravedad.

Video: una violenta pelea a la salida de un boliche en General Alvear

Video: una violenta pelea a la salida de un boliche en General Alvear

 Por María José Aguas

Lo que debía ser una noche de diversión terminó en una violenta pelea a la salida de un boliche en General Alvear durante la madrugada de este sábado. El hecho, que fue registrado en video por un testigo, muestra a un grupo de jóvenes intercambiando insultos y golpes en plena vía pública. Como consecuencia, varias personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

Madrugada violenta en Bowen: los detalles del hecho

El episodio ocurrió cerca de las 6.35 en las inmediaciones de un local bailable del distrito de Bowen. Aunque todavía no se conocen las causas que desencadenaron el conflicto, la pelea se produjo entre varios jóvenes que comenzaron con una discusión verbal y, poco después, pasaron a los golpes.

Las imágenes registradas por testigos muestran la intensidad de la gresca y el clima de tensión que se vivió en el lugar. A pesar de los intentos de algunas personas por frenar la pelea y de los reiterados pedidos de intervención policial, la violencia continuó escalando.

En uno de los momentos más dramáticos del enfrentamiento, uno de los involucrados logró derribar a otro joven y, mientras este permanecía en el suelo, le propinó una fuerte patada en la cabeza que lo dejó inconsciente.

Tras la agresión, la preocupación y la desesperación se apoderaron de quienes presenciaban la escena. Finalmente, varias personas intervinieron para separar a los involucrados y asistir al joven herido, que permanecía tendido en el suelo mientras solicitaban con urgencia asistencia médica y su traslado a un centro de salud.

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