Video: una violenta pelea a la salida de un boliche en General Alvear

Lo que debía ser una noche de diversión terminó en una violenta pelea a la salida de un boliche en General Alvear durante la madrugada de este sábado. El hecho, que fue registrado en video por un testigo, muestra a un grupo de jóvenes intercambiando insultos y golpes en plena vía pública. Como consecuencia, varias personas resultaron heridas , una de ellas de gravedad .

El episodio ocurrió cerca de las 6.35 en las inmediaciones de un local bailable del distrito de Bowen . Aunque todavía no se conocen las causas que desencadenaron el conflicto, la pelea se produjo entre varios jóvenes que comenzaron con una discusión verbal y, poco después, pasaron a los golpes.

Las imágenes registradas por testigos muestran la intensidad de la gresca y el clima de tensión que se vivió en el lugar. A pesar de los intentos de algunas personas por frenar la pelea y de los reiterados pedidos de intervención policial, la violencia continuó escalando.

En uno de los momentos más dramáticos del enfrentamiento, uno de los involucrados logró derribar a otro joven y, mientras este permanecía en el suelo, le propinó una fuerte patada en la cabeza que lo dejó inconsciente.

Tras la agresión, la preocupación y la desesperación se apoderaron de quienes presenciaban la escena. Finalmente, varias personas intervinieron para separar a los involucrados y asistir al joven herido, que permanecía tendido en el suelo mientras solicitaban con urgencia asistencia médica y su traslado a un centro de salud.