25 de julio de 2026
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Femicidio

El informe de la Corte sobre femicidios con un caso de Mendoza como ejemplo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina difundió un compendio sobre femicidios, citando un caso ocurrido en Mendoza.

El femicidio de Florencia Romano fue uno de los casos más conmocionantes de la provincia de Mendoza.&nbsp;

El femicidio de Florencia Romano fue uno de los casos más conmocionantes de la provincia de Mendoza. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina presentó un compendio que reúne 24 sentencias judiciales sobre femicidio dictadas entre 2020 y 2025. El objetivo del trabajo es mostrar cómo los tribunales argentinos aplican la perspectiva de género al momento de investigar y juzgar estos crímenes, a partir de fallos seleccionados por la Oficina de la Mujer (OM-CSJN).

El documento recopila decisiones judiciales registradas en los informes del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina entre 2017 y 2024. Cada caso incluye una reseña, la jurisdicción, el año del fallo y un enlace a la Base de Jurisprudencia con Perspectiva de Género, con el propósito de facilitar el acceso a criterios judiciales vinculados a la violencia de género.

El caso Florencia Romano, el ejemplo mendocino incluido por la Corte

El compendio incorpora la sentencia civil por el femicidio de Florencia Romano, dictada en 2022. Allí se analiza la responsabilidad del Estado tras la demanda presentada por los padres de la víctima por daños y perjuicios.

Según la reseña oficial, el tribunal concluyó que existió una omisión antijurídica porque la auxiliar policial que atendió la llamada al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) 911 incumplió los protocolos de actuación, la Ley 6722 y los deberes derivados de la Convención de Belém do Pará.

La sentencia sostuvo que, de haberse derivado el aviso de manera oportuna, "muy probablemente la muerte se habría evitado", por lo que ordenó indemnizar a los padres de la víctima.

El infome completo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

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