Femicidio de Florencia Romano: el caso que expuso fallas en el 911 y derivó en condenas

La inacción del 911 despertó el malestar social. El autor del crimen recibió perpetua

El femicidio de Florencia Romano ocurrido el 12 diciembre del 2020 en Maipú , conmocionó a la provincia de Mendoza especialmente por el mal desempeño del 911 cuando cortó el llamado de auxilio de un vecino previo al crimen. Tras un juicio abreviado, el principal acusado, Pablo Arancibia recibió la pena a prisión perpetua .

Además, Soledad Herrera , la policía que atendió el llamado sin darle curso, fue imputada por “ abandono de persona en contexto de violencia de género en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público” . Finalmente, la Justicia la condenó a tres años de prisión condicional y quedó inhabilitada de forma perpetua para ocupar cargos públicos.

Sobre la responsabilidad de la oficial, Marcelo Puertas , presidente de la Inspección General de Seguridad , explicó en diálogo con Sitio Andino: “La prueba fundamental fueron las grabaciones de la llamada y la manera en que ella contestó , lo que constituyó la base para imputarla por incumplimiento de sus funciones ”.

El femicidio de Florencia Romano conmocionó a la provincia de Mendoza

Y agregó: " Con esa prueba se la citó a declaración indagatoria, pero no tuvo una actitud defensiva en el sumario . Paralelamente, avanzaba la investigación penal por las responsabilidades delictuales. Hay que entender que eran dos procesos distintos : el administrativo disciplinario , que podía terminar en la pérdida del trabajo, y el judicial , que derivó en una condena penal".

La operadora atiende con amabilidad al inicio, pero luego la llamada termina abruptamente

El llamado que pudo salvar a Florencia

El vecino de Maipú realizó el llamado de emergencia el sábado 12 de diciembre a las 18:58, alertando sobre un hecho de violencia de género. En el audio se escucha a un hombre alterado, con mala comunicación. La operadora atiende con amabilidad al inicio, pero luego la llamada termina abruptamente.

CASO Florencia Romano, Claudia Rios, Guzzo, Munives - 458706 En la investigación intervino la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos junto a Fernando Guzzo Foto: Cristian Lozano

“Emergencias, buenas tardes; 911, emergencias, hola”, comienza diciendo la mujer al teléfono. El hombre del otro lado, con la voz entrecortada, llega a comunicar que había violencia de género en el pasaje Berra 83, del departamento de Maipú.

“No me figura la calle, señor”, se excusa la operadora. Y el hombre, del otro lado de la línea, le pregunta si es ella es policía. La operadora entonces dice: “Hasta luego señor, buenas tardes”. Y la comunicación se termina.

Los detalles del femicidio de Florencia Romano

Ese mismo día, Florencia Romano había pactado un encuentro por redes sociales con Arancibia. Estuvo en su casa toda la tarde, hasta que él la golpeó brutalmente y la prendió fuego para borrar pruebas.

pablo arancibia, florencia romano - 459286 Florencia Romano había pactado un encuentro por redes sociales con Arancibia

Luego, con ayuda de otra persona, intentó deshacerse del cuerpo haciéndolo pasar por “el cadáver de un perro”. Envuelto en sábanas y una cortina de baño, trasladó el cuerpo hasta calle Alsina, en Luzuriaga.

Cuando Florencia no regresó a su hogar, su familia denunció la desaparición. El martes siguiente detuvieron a Arancibia y a su pareja, ya que la víctima había compartido su ubicación por WhatsApp con una amiga.

Cinco días después, la policía halló el cuerpo en una acequia, con lesiones en el rostro y cráneo, y partes incineradas. En la investigación intervino la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos junto a Fernando Guzzo.

Los hallazgos forenses

El informe de la necropsia fue contundente:

Florencia sufrió más de 30 golpes de puño en distintas partes del cuerpo.

Presentaba lesiones en tabique, labios, maxilar y pérdida de dientes .

Se defendió, dejando arañazos en el pecho, brazos y rostro de Arancibia.

La pelea se estimó que duró entre 10 y 15 minutos.

Florencia Romano Allanamiento - 458514 En el pozo séptico hallaron cenizas y manchas hemáticas Foto: Cristian Lozano

En la casa del acusado encontraron salpicaduras de sangre que coincidieron con el ADN de la víctima. En el pozo séptico hallaron cenizas y manchas hemáticas, que indicaron que allí intentaron quemar el cuerpo.

La causa contra la operadora del 911

Soledad Herrera (40), la policía que fue acusada por no dar lugar al llamado del 911 donde se pedía ayuda para Florencia Romano, fue imputada por "abandono de persona en contexto de violencia de género en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público".

En este sentido, Puertas afirmó que primero "se resolvió la cesantía de la agente, es decir, su desvinculación de la Policía y de la administración pública. Luego, cuando se confirmó la condena penal, esa cesantía se transformó en exoneración definitiva, lo que implica la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos”, concluyó.

Caso Florencia Romano - 458752 Florencia Romano tenía 14 años y fue víctima de un brutal femicidio Foto: Cristian Lozano

La causa estuvo a cargo del fiscal Jorge Calle, quien comprobó que entre el lugar del hecho y la Comisaría 29ª de Gutiérrez había solo cuatro minutos a pie, y que había dos móviles disponibles en la dependencia. Por ello, concluyó que, de haberse dado curso al llamado, Florencia podría haberse salvado.

Este caso no solo puso en evidencia la brutalidad del crimen, sino también el rol fundamental que cumplen los sistemas de emergencia en la prevención de la violencia de género. El accionar del 911 abrió un fuerte debate social y político en Mendoza acerca de la responsabilidad estatal frente a los femicidios.

La condena a Soledad Herrera marcó un antecedente judicial importante, ya que demostró que la desatención de un llamado de auxilio en un contexto de violencia puede tener consecuencias penales y administrativas. Así, el femicidio de Florencia Romano expuso la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de protección, garantizando respuestas rápidas y efectivas ante cada alerta para evitar que tragedias como esta se repitan.