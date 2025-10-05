Femicidio de Florencia Romano: el caso que expuso fallas en el 911 y derivó en condenas

Además, Soledad Herrera, la policía que atendió el llamado sin darle curso, fue imputada por “abandono de persona en contexto de violencia de género en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Finalmente, la Justicia la condenó a tres años de prisión condicional y quedó inhabilitada de forma perpetua para ocupar cargos públicos.
El femicidio de Florencia Romano conmocionó a la provincia de Mendoza
Foto: Facebook
El femicidio de Florencia Romano y el rol del 911
Sobre la responsabilidad de la oficial, Marcelo Puertas, presidente de la Inspección General de Seguridad, explicó en diálogo con Sitio Andino: “La prueba fundamental fueron las grabaciones de la llamada y la manera en que ella contestó, lo que constituyó la base para imputarla por incumplimiento de sus funciones”.
Caso Florencia Romano - 458751
La operadora atiende con amabilidad al inicio, pero luego la llamada termina abruptamente
Foto: Cristian Lozano
Y agregó: "Con esa prueba se la citó a declaración indagatoria, pero no tuvo una actitud defensiva en el sumario. Paralelamente, avanzaba la investigación penal por las responsabilidades delictuales. Hay que entender que eran dos procesos distintos: el administrativo disciplinario, que podía terminar en la pérdida del trabajo, y el judicial, que derivó en una condena penal".
El llamado que pudo salvar a Florencia
El vecino de Maipú realizó el llamado de emergencia el sábado 12 de diciembre a las 18:58, alertando sobre un hecho de violencia de género. En el audio se escucha a un hombre alterado, con mala comunicación. La operadora atiende con amabilidad al inicio, pero luego la llamada termina abruptamente.
CASO Florencia Romano, Claudia Rios, Guzzo, Munives - 458706
En la investigación intervino la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos junto a Fernando Guzzo
Foto: Cristian Lozano
“Emergencias, buenas tardes; 911, emergencias, hola”, comienza diciendo la mujer al teléfono. El hombre del otro lado, con la voz entrecortada, llega a comunicar que había violencia de género en el pasaje Berra 83, del departamento de Maipú.
“No me figura la calle, señor”, se excusa la operadora. Y el hombre, del otro lado de la línea, le pregunta si es ella es policía. La operadora entonces dice: “Hasta luego señor, buenas tardes”. Y la comunicación se termina.
Los detalles del femicidio de Florencia Romano
Ese mismo día, Florencia Romano había pactado un encuentro por redes sociales con Arancibia. Estuvo en su casa toda la tarde, hasta que él la golpeó brutalmente y la prendió fuego para borrar pruebas.
pablo arancibia, florencia romano - 459286
Florencia Romano había pactado un encuentro por redes sociales con Arancibia
Luego, con ayuda de otra persona, intentó deshacerse del cuerpo haciéndolo pasar por “el cadáver de un perro”. Envuelto en sábanas y una cortina de baño, trasladó el cuerpo hasta calle Alsina, en Luzuriaga.
Cuando Florencia no regresó a su hogar, su familia denunció la desaparición. El martes siguiente detuvieron a Arancibia y a su pareja, ya que la víctima había compartido su ubicación por WhatsApp con una amiga.
Cinco días después, la policía halló el cuerpo en una acequia, con lesiones en el rostro y cráneo, y partes incineradas. En la investigación intervino la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos junto a Fernando Guzzo.
Los hallazgos forenses
El informe de la necropsia fue contundente:
Florencia sufrió más de 30 golpes de puño en distintas partes del cuerpo.
Presentaba lesiones en tabique, labios, maxilar y pérdida de dientes.
Se defendió, dejando arañazos en el pecho, brazos y rostro de Arancibia.
La pelea se estimó que duró entre 10 y 15 minutos.
Florencia Romano Allanamiento - 458514
En el pozo séptico hallaron cenizas y manchas hemáticas
Foto: Cristian Lozano
En la casa del acusado encontraron salpicaduras de sangre que coincidieron con el ADN de la víctima. En el pozo séptico hallaron cenizas y manchas hemáticas, que indicaron que allí intentaron quemar el cuerpo.
La causa contra la operadora del 911
Soledad Herrera (40), la policía que fue acusada por no dar lugar al llamado del 911 donde se pedía ayuda para Florencia Romano, fue imputada por "abandono de persona en contexto de violencia de género en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público".
En este sentido, Puertas afirmó que primero "se resolvió la cesantía de la agente, es decir, su desvinculación de la Policía y de la administración pública. Luego, cuando se confirmó la condena penal, esa cesantía se transformó en exoneración definitiva, lo que implica la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos”, concluyó.
Caso Florencia Romano - 458752
Florencia Romano tenía 14 años y fue víctima de un brutal femicidio
Foto: Cristian Lozano
La causa estuvo a cargo del fiscal Jorge Calle, quien comprobó que entre el lugar del hecho y la Comisaría 29ª de Gutiérrez había solo cuatro minutos a pie, y que había dos móviles disponibles en la dependencia. Por ello, concluyó que, de haberse dado curso al llamado, Florencia podría haberse salvado.
Este caso no solo puso en evidencia la brutalidad del crimen, sino también el rol fundamental que cumplen los sistemas de emergencia en la prevención de la violencia de género. El accionar del 911 abrió un fuerte debate social y político en Mendoza acerca de la responsabilidad estatal frente a los femicidios.
La condena a Soledad Herrera marcó un antecedente judicial importante, ya que demostró que la desatención de un llamado de auxilio en un contexto de violencia puede tener consecuencias penales y administrativas. Así, el femicidio de Florencia Romano expuso la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de protección, garantizando respuestas rápidas y efectivas ante cada alerta para evitar que tragedias como esta se repitan.