Alerta amarilla por vientos y Zonda en Mendoza este domingo: a qué zonas afectará

Rige un alerta amarilla por fuertes vientos en algunas zonas de Mendoza este domingo.

La Dirección de Defensa Civil de Mendoza emitió una alerta meteorológica amarilla para este domingo 5 de octubre por vientos del sector sur en varios departamentos. Además, volverá a soplar Zonda en algunas zonas de la provincia .

El reporte del organismo provincial advierte que durante la jornada “se mantiene la condición de v iento del sector sur, afectando a General Alvear, zona baja de San Rafael, Santa Rosa, La Paz, San Martín, Lavalle y este de Las Heras ”.

La circulación sur será “ de leve a moderada ”. En la franja Este, las ráfagas alcanzarán los 40 kilómetros por hora hacia el mediodía y la tarde, extendiéndos hasta aproximadamente las 20.

A diferencia de lo ocurrido el sábado , el fenómeno se presentará de forma leve en la precordillera Sur, el valle de Uspallata, y en la ciudad cabecera y sur del departamento de Malargüe . Se estima que soplará entre las 12 y las 19.

El pronóstico del tiempo en Mendoza para este domingo 5 de octubre

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una jornada con cielo algo a parcialmente nublado y descenso de la temperatura.

Amaneció nublado con algunas precipitaciones en Malargüe. En tanto, se espera nubosidad en el Valle de Uco y zona Sur. Las condiciones mejoran a partir de las 16. En el resto de la Provincia, cielo despejado.

En cuanto a la alta montaña, el tiempo se presentará parcialmente nublado a nublado, con nevadas débiles intermitentes hasta la tarde. El Paso Internacional Los Libertadores permanece abierto las 24 horas.

La temperatura promedio en el llano será de 16 grados centígrados en su máxima, y de 11°C en su mínima (zona Norte), 6°C (zona Sur) y de 0 a 1°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco; en su mínima.