5 de octubre: por qué se recuerda el Día del Camino y de la Educación Vial en Argentina Foto: web

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 5 de octubre se conmemora en Argentina el Día del Camino y de la Educación Vial, una fecha destinada a concientizar a la población sobre el uso del espacio público, las vías de circulación y el respeto por las normas de convivencia vial.

Día del Camino y de la Educación Vial en Argentina: por qué se celebra el 5 de octubre Esta efeméride recuerda el primer Congreso Panamericano de Carreteras, celebrado en Buenos Aires un 5 de octubre de 1925. Desde entonces, se utiliza para promover la educación vial y fomentar la seguridad en las calles.

Los organismos oficiales aprovechan esta jornada para organizar talleres y actividades educativas en instituciones públicas, con el objetivo de enseñar la importancia de respetar las normas de tránsito.

Cinco consejos de seguridad vial para niños y niñas Enseñarles que el tráfico es peligroso: Aunque sea divertido observar a los auto en la carretera, es importan mantener la distancia de seguridad. Es primordial acompañar a los menores en paseos por la calle y explicar que los vehículos tienen prioridad y que los ellos son menos visibles para los conductores. Nunca acercarse a la calle sin un adulto: Los menores de 7 años no deben caminar solos cerca de la vía y siempre deben ir de la mano de un adulto, alejados del tráfico. Se pueden inventar canciones o juegos que recuerden a ellos la importancia de sujetarse de la mano antes de cruzar. Parar, mirar y escuchar antes de cruzar por la calle: Mirar en ambos lados y escuchar los vehículos antes de cruzar la calle, incluso si no hay tráfico, son acciones que se deben repetir para reforzar prácticas de seguridad. Utilizar ropa de colores llamativos: Llevar prendas de colores vivos o reflectantes facilita que los conductores vean a los menores en condiciones de poca luz o mal tiempo. Seguridad cerca de casa: La educación vial también aplica a entradas y salidas de vehículos en el hogar, que pueden representar un riesgo.

Fuente: Argentina Gobierno y ONU