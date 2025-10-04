Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar

Distintas cadenas de supermercados lanzaron promociones en productos de bazar, con descuentos que en algunos casos llegan hasta el 50% y opciones de financiación en cuotas, según el artículo y el comercio. Las cadenas adheridas son ChangoMás, Carrefour y Jumbo, que ofrecen distintos beneficios según la tarjeta utilizada y los días de la semana.
El rubro incluye vajilla, utensilios de cocina, ollas, cacerolas, sartenes y artículos de vidrio, y se trata de un segmento muy competitivo, donde las promociones buscan incentivar el consumo de productos de uso cotidiano.
Taza de vidrio Submarino 8.5x7.6x14.5 cm: 50% off, $2.990
Fuente de vidrio 2,5 L: 33% off, $15.990
Plato hondo Opalina GSA 20 cm: 50% off, $2.490
Plato postre Opalina GSA 18 cm: 50% off, $1.990
Set sartenes Fary Home x2 (20+25 cm): 40% off, $13.194
Jarro enlozado Nº12: 40% off, $10.194
Molde para torta Ilko 26 cm: 40% off, $10.194
Panquequera Carrefour display: 40% off, $7.194
bazar supermercado
Carrefour, Jumbo y Changomás son los tres supermercados que ofrecen liquidaciones en productos de bazar
Jumbo: hasta 40% de descuento en utensilios y ollas
En Jumbo, los descuentos alcanzan el 40% en ollas, cacerolas, sets y accesorios de cocina. Entre las opciones destacadas:
Set de 2 tapas para paltas Krea: 30% off, $5.180
Olla 28 cm granito Krea: 30% off, $60.480
Olla 24 cm granito Krea: 30% off, $49.140
Olla acero 24 cm Krea: 30% off, $34.930
Olla 28 cm cerámica simil madera Krea: 30% off, $56.770
Cacerola acero 16 cm Krea: 30% off, $18.550
Olla 24 cm Multiflon: 30% off, $60.480
Set de utensilios x5 Ability Tramontina: 30% off, $16.660
Olla Essential Klauben 24 cm: 30% off, $70.455
Set 5 utensilios Kreax1: 40% off, $8.250
Estas promociones forman parte de la estrategia de los supermercados para estimular la demanda en rubros específicos, más allá de los productos de consumo masivo tradicionales. El segmento bazar suele recibir mayor atención en fechas de renovación del hogar o durante campañas de temporada/ Iprofesional