Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar

Distintas cadenas de supermercados lanzaron promociones en productos de bazar , con descuentos que en algunos casos llegan hasta el 50% y opciones de financiación en cuotas , según el artículo y el comercio. Las cadenas adheridas son ChangoMás, Carrefour y Jumbo , que ofrecen distintos beneficios según la tarjeta utilizada y los días de la semana.

El rubro incluye vajilla, utensilios de cocina, ollas, cacerolas, sartenes y artículos de vidrio , y se trata de un segmento muy competitivo, donde las promociones buscan incentivar el consumo de productos de uso cotidiano.

En ChangoMás , las ofertas incluyen la modalidad de “segunda unidad al 80% de descuento” y precios especiales. Entre los productos destacados:

Carrefour: descuentos de hasta 50%

En Carrefour, los descuentos alcanzan el 50% en artículos de cocina, vajilla y accesorios. Algunos de los productos en oferta:

Sartén antiadherente Tramontina Loreto 24 cm: 40% off, $13.139

Panquequera Tramontina Loreto 22 cm: 40% off, $10.337

Taza de vidrio Submarino 8.5x7.6x14.5 cm: 50% off, $2.990

Fuente de vidrio 2,5 L: 33% off, $15.990

Plato hondo Opalina GSA 20 cm: 50% off, $2.490

Plato postre Opalina GSA 18 cm: 50% off, $1.990

Set sartenes Fary Home x2 (20+25 cm): 40% off, $13.194

Jarro enlozado Nº12: 40% off, $10.194

Molde para torta Ilko 26 cm: 40% off, $10.194

Panquequera Carrefour display: 40% off, $7.194

bazar supermercado Carrefour, Jumbo y Changomás son los tres supermercados que ofrecen liquidaciones en productos de bazar

Jumbo: hasta 40% de descuento en utensilios y ollas

En Jumbo, los descuentos alcanzan el 40% en ollas, cacerolas, sets y accesorios de cocina. Entre las opciones destacadas:

Set de 2 tapas para paltas Krea: 30% off, $5.180

Olla 28 cm granito Krea: 30% off, $60.480

Olla 24 cm granito Krea: 30% off, $49.140

Olla acero 24 cm Krea: 30% off, $34.930

Olla 28 cm cerámica simil madera Krea: 30% off, $56.770

Cacerola acero 16 cm Krea: 30% off, $18.550

Olla 24 cm Multiflon: 30% off, $60.480

Set de utensilios x5 Ability Tramontina: 30% off, $16.660

Olla Essential Klauben 24 cm: 30% off, $70.455

Set 5 utensilios Kreax1: 40% off, $8.250

Estas promociones forman parte de la estrategia de los supermercados para estimular la demanda en rubros específicos, más allá de los productos de consumo masivo tradicionales. El segmento bazar suele recibir mayor atención en fechas de renovación del hogar o durante campañas de temporada/ Iprofesional