4 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
ECONOMÍA FAMILIAR

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar

Supermercados ofrecen promociones en bazar. Conocé qué cadenas, en qué productos, los precios finales y opciones de financiamiento.

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar

Por Sitio Andino Economía

Distintas cadenas de supermercados lanzaron promociones en productos de bazar, con descuentos que en algunos casos llegan hasta el 50% y opciones de financiación en cuotas, según el artículo y el comercio. Las cadenas adheridas son ChangoMás, Carrefour y Jumbo, que ofrecen distintos beneficios según la tarjeta utilizada y los días de la semana.

El rubro incluye vajilla, utensilios de cocina, ollas, cacerolas, sartenes y artículos de vidrio, y se trata de un segmento muy competitivo, donde las promociones buscan incentivar el consumo de productos de uso cotidiano.

Lee además
la pulseada de los supermercados por carrefour y los peligros de la concentracion extrema de la oferta minorista
Inversiones

La pulseada de los supermercados por Carrefour y los peligros de la concentración extrema de la oferta minorista
Nuevo mes, nuevas rebajas: qué promociones ofrecen bancos y billeteras en octubre 2025
ECONOMÍA DOMÉSTICA

Nuevo mes, nuevas rebajas: qué promociones ofrecen bancos y billeteras en octubre 2025

ChangoMás: segunda unidad con 80% de descuento

En ChangoMás, las ofertas incluyen la modalidad de “segunda unidad al 80% de descuento” y precios especiales. Entre los productos destacados:

  • Copa de vino de vidrio Brunello 490 ml: segunda unidad al 80%, $2.639
  • Vaso Noa burbujas 400 ml: segunda unidad al 80%, $881
  • Plato hondo Aquamarine: segunda unidad al 80%, $1.199
  • Bowl Post Galaxflint: segunda unidad al 80%, $1.109
  • Vaso Spa 425 cc: segunda unidad al 80%, $1.217
  • Plato playo Aquamarine Flint: segunda unidad al 80%, $1.199
  • Jarra Rigolleau T-Branding 1,25 L: segunda unidad al 80%, $5.039
  • Cuchara de té New Klor Tramontina x3: precio de oferta $2.199
  • Vaso Point 270 cc: segunda unidad al 80%, $317
  • Tenedor de mesa New Kolor Tramontina x3: precio de oferta $3.499

Carrefour: descuentos de hasta 50%

En Carrefour, los descuentos alcanzan el 50% en artículos de cocina, vajilla y accesorios. Algunos de los productos en oferta:

  • Sartén antiadherente Tramontina Loreto 24 cm: 40% off, $13.139
  • Panquequera Tramontina Loreto 22 cm: 40% off, $10.337
  • Taza de vidrio Submarino 8.5x7.6x14.5 cm: 50% off, $2.990
  • Fuente de vidrio 2,5 L: 33% off, $15.990
  • Plato hondo Opalina GSA 20 cm: 50% off, $2.490
  • Plato postre Opalina GSA 18 cm: 50% off, $1.990
  • Set sartenes Fary Home x2 (20+25 cm): 40% off, $13.194
  • Jarro enlozado Nº12: 40% off, $10.194
  • Molde para torta Ilko 26 cm: 40% off, $10.194
  • Panquequera Carrefour display: 40% off, $7.194
bazar supermercado
Carrefour, Jumbo y Changomás son los tres supermercados que ofrecen liquidaciones en productos de bazar

Carrefour, Jumbo y Changomás son los tres supermercados que ofrecen liquidaciones en productos de bazar

Jumbo: hasta 40% de descuento en utensilios y ollas

En Jumbo, los descuentos alcanzan el 40% en ollas, cacerolas, sets y accesorios de cocina. Entre las opciones destacadas:

  • Set de 2 tapas para paltas Krea: 30% off, $5.180
  • Olla 28 cm granito Krea: 30% off, $60.480
  • Olla 24 cm granito Krea: 30% off, $49.140
  • Olla acero 24 cm Krea: 30% off, $34.930
  • Olla 28 cm cerámica simil madera Krea: 30% off, $56.770
  • Cacerola acero 16 cm Krea: 30% off, $18.550
  • Olla 24 cm Multiflon: 30% off, $60.480
  • Set de utensilios x5 Ability Tramontina: 30% off, $16.660
  • Olla Essential Klauben 24 cm: 30% off, $70.455
  • Set 5 utensilios Kreax1: 40% off, $8.250

Estas promociones forman parte de la estrategia de los supermercados para estimular la demanda en rubros específicos, más allá de los productos de consumo masivo tradicionales. El segmento bazar suele recibir mayor atención en fechas de renovación del hogar o durante campañas de temporada/ Iprofesional

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno anunció descuentos en supermercados para jubilados: de qué se trata el programa

Solicitaron a los supermercados rechazar aumentos de precios especulativos

El consumo no repunta: las ventas en supermercados y mayoristas retrocedieron en julio

Mapa interactivo: Mendoza avanza en la generación de energía solar y buscan que en 2027 represente el 30% del total producido

China, Estados Unidos y América Latina: disputa por la hegemonía económica

Vitivinicultura: productores primarios alertan sobre la presión fiscal y el abandono estatal

Luis Caputo se reúne con el Tesoro de EE.UU. por el respaldo financiero impulsado por Trump

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 4 de octubre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Cuánto cuesta alquilar una vivienda en cada uno de los departamentos de Mendoza
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en cada uno de los departamentos de Mendoza

Las Más Leídas

Extraño fenómeno en la provincia de Mendoza. video
Extraño fenómeno

¡Impactante! Un destello cruzó el cielo de Mendoza y se desintegró

Viento Zonda, este sábado en Mendoza.
Para este sábado

Alerta Amarilla por Viento Zonda en Mendoza: a que hora bajaría al llano y donde se sentiría con intensidad

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en cada uno de los departamentos de Mendoza
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en cada uno de los departamentos de Mendoza

Zonda y calor este sábado en la provincia de Mendoza
El clima

Viento Zonda y caluroso: el pronóstico del tiempo en Mendoza este sábado

El hecho que derivó en un juicio civil ocurrió en la cárcel Almafuerte. 
sentencia

Juicio civil: millonaria condena al Estado por la golpiza a un preso

Te Puede Interesar

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA FAMILIAR

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar

Por Sitio Andino Economía
Mendoza avanza en la generación de energía solar y buscan que en 2027 represente el 30% del total producido
Transición energética

Mapa interactivo: Mendoza avanza en la generación de energía solar y buscan que en 2027 represente el 30% del total producido

Por Sofía Pons
José Luis Espert en la Casa de Gobierno.
Campaña en tensión

José Luis Espert, entre lágrimas y bronca: "Nos quieren entregar a los orcos"

Por Sitio Andino Política