Alerta amarilla por Viento Zonda: el pronóstico del tiempo en Mendoza este sábado 4 de octubre

Zonda y calor este sábado en la provincia de Mendoza

El pronóstico del tiempo para este sábado 4 de octubre anticipa un día algo nublado, con poco cambio de la temperatura , aunque el viento Zonda afectará a la precordillera y sectores del llano, incluido el Gran Mendoza . Además, se registrarán nevadas en cordillera .

El reporte de la dirección de Contingencias Climáticas informa que la alta montaña amanecerá nublada en la zona central y Sur, con nevadas moderadas desde la tarde frente a Malargüe , extendiéndose luego hacia el centro y con probabilidad de fenómenos débiles en el Norte. En el l lano, el cielo estará mayormente despejado .

La temperatura máxima en el llano alcanzará los 30°C, con mínimas de 11°C en Malargüe y Valle de Uco, y de 15°C en el resto de la provincia.

El Zonda se iniciará hacia las 3 de la madrugada en cordillera Sur , extendiéndose luego a la zona central. Durante la mañana impactará en Malargüe y el Sur del Valle de Uco , mientras que al mediodía llegará al Valle de Uspallata y, posteriormente, al norte del Gran Mendoza .

El pronóstico del tiempo anticipa viento Zonda para este sábado y domingo en Mendoza.

Su máxima intensidad se prevé cerca de las 15 en Malargüe, con ráfagas de hasta 60 km/h, afectando también a San Rafael y el Valle de Uco, con presencia hasta las 21.

Desde las 13 comenzará el ingreso de viento Sur en el Sur provincial, que se intensificará hacia la medianoche, alcanzando 55 km/h en el Gran Mendoza y la zona Norte.

Alerta Amarilla por Viento Zonda en algunos sectores de la provincia

El domingo 5 de octubre baja la temperatura en Mendoza

A modo de anticipo, mañana, domingo 5 de octubre, se presentará parcialmente nublado, con un marcado descenso de la temperatura y vientos moderados del sector Sur. También se prevén precipitaciones aisladas en las primeras horas e inestabilidad en cordillera debido al ingreso de un frente frío.

El viento Sur persistirá desde la madrugada, con mayor impacto en la franja Este hasta la noche. Se espera también un Zonda leve en Malargüe, Valle de Uspallata y el Sur provincial entre las 12 y las 19.

En cuanto a la nubosidad, la jornada comenzará con cielos cubiertos en Malargüe y probabilidad de lluvias, extendiéndose hacia San Rafael en horas del mediodía. El resto de la provincia estará seminublado.

En la alta montaña se prevén precipitaciones moderadas en la zona central y más débiles en el Norte, con mejoría hacia la tarde.

La temperatura máxima será de 17°C, con mínimas de 1°C en Malargüe y Valle de Uco, 6°C en el Sur y 7°C en el Norte y Este.

El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza