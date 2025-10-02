2 de octubre de 2025
{}
Así estará el pronóstico del tiempo para este jueves 2 de octubre en Mendoza

Se espera una jornada con ascenso de la temperatura en toda la provincia. Cuándo vuelve el Zonda.

Así estará el pronóstico del tiempo para este jueves 2 de octubre en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 2 de octubre poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

La máxima llegaría a los 29°C y la mínima en 11°C.

Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza

  • Viernes 3 de octubre: Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 30°C – Mínima: 12°C.
  • Sábado 4 de octubre: Parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Inestable en cordillera. Máxima: 25°C – Mínima: 16°C.

Vuelve el Zonda a Mendoza: cuándo y a qué zonas afectará

Para el sábado existe probabilidad de viento Zonda importante, con afectación en el Valle de Uco, Malargüe, San Rafael, oeste de Luján, Potrerillos, Valle de Uspallata y el norte del Gran Mendoza.

En Malargüe y en zonas bajas del Valle de Uco, el fenómeno podría alcanzar velocidades promedio de 55 km/h hacia las 15. “Se continuará monitoreando la evolución en las próximas jornadas”, indicaron desde Defensa Civil.

