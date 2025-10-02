Así estará el pronóstico del tiempo para este jueves 2 de octubre en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 2 de octubre poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.
2 de octubre de 2025
Se espera una jornada con ascenso de la temperatura en toda la provincia. Cuándo vuelve el Zonda.
La máxima llegaría a los 29°C y la mínima en 11°C.
Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza
Para el sábado existe probabilidad de viento Zonda importante, con afectación en el Valle de Uco, Malargüe, San Rafael, oeste de Luján, Potrerillos, Valle de Uspallata y el norte del Gran Mendoza.
En Malargüe y en zonas bajas del Valle de Uco, el fenómeno podría alcanzar velocidades promedio de 55 km/h hacia las 15. “Se continuará monitoreando la evolución en las próximas jornadas”, indicaron desde Defensa Civil.