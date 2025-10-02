Así estará el pronóstico del tiempo para este jueves 2 de octubre en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 2 de octubre poca nubosidad con ascenso de la temperatura , vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

La máxima llegaría a los 29°C y la mínima en 11°C.

Para el sábado existe probabilidad de viento Zonda importante, con afectación en el Valle de Uco, Malargüe, San Rafael, oeste de Luján, Potrerillos, Valle de Uspallata y el norte del Gran Mendoza.

En Malargüe y en zonas bajas del Valle de Uco, el fenómeno podría alcanzar velocidades promedio de 55 km/h hacia las 15. “Se continuará monitoreando la evolución en las próximas jornadas”, indicaron desde Defensa Civil.