Ascenso de la temperatura, el pronóstico para este jueves 25 de septiembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con un leve aumento de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Foto: Yemel Fil
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional indica que para este jueves 25 de septiembre, la jornada se presentará con el cielo despejado. Los vientos serán del norte, especialmente en la franja del Este provincial, abarcando la zona Sur, Valle de Uco y probablemente Gran Mendoza. Persistirá hasta el día siguiente en zona Este.

Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 25 grados y la mínima a los 4 grados.

Pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Para el viernes 26 de septiembre, la jornada comienza despejada. A las 14, inicio de convección con tormentas, comenzando por el Oeste de San Rafael y Oeste del Valle de Uco, se extiende luego hacia Valle de Uco completo, San Rafael, Gran Mendoza y zona Este. No se descarta caída de granizo, principalmente en Valle de Uco, zona de San Rafael, proximidades de Luján y Oeste de zona Este. Actividad tormentosa hasta la medianoche. Se estima que la temperatura máxima llegue a los 24 grados y la mínima a los 6 grados.
