Ascenso de la temperatura, el pronóstico para este jueves 25 de septiembre en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional indica que para este jueves 25 de septiembre, la jornada se presentará con el cielo despejado. Los vientos serán del norte, especialmente en la franja del Este provincial, abarcando la zona Sur, Valle de Uco y probablemente Gran Mendoza. Persistirá hasta el día siguiente en zona Este.